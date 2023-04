Abonentní koncerty ve Frenštátě pod Radhoštěm se staly oblíbeným tradičním zážitkem. Na tom posledním se představili violoncelloví virtuózové Jiříh Hošek a jeho dcera Dominika Weiss Hošková. Za příspěvek děkujeme paní Mgr. Zuzaně Kalinové z oddělení Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Abonentní koncert Dominiky Weiss Hoškové a Jiřího Hoška | Foto: se souhlasem oddělení Dům kultury

Druhý z koncertů už jedenácté abonentní sezóny ve Frenštátě pod Radhoštěm nabídl v úterý 28. března 2023 posluchačům opravdu výjimečný hudební zážitek v podání dvou renomovaných violoncellových virtuózů Jiřího Hoška a jeho dcery Dominiky Weiss Hoškové.

Stalo se poprvé, kdy jeden umělec zahrál na profesionální úrovni na dva nástroje, v tomto případě na violoncello a klavír. Velkým sálem domu kultury se nesly nejen skladby židovských autorů pro dvě violoncella, ale také proslulé komorní skladby světového repertoáru pro violoncello a klavír. Oba umělci si získali frenštátské publikum natolik, že jejich místy až dechberoucí výkon odměnilo v závěru koncertu dvakrát potleskem ve stoje.

V úvodu večera vystoupila v rámci programu pomáháme talentům studentka sólového zpěvu frenštátské Základní umělecké školy Gabriela Káňová. Za klavírního doprovodu Věry Marhevské zazpívala jednu z nejslavnějších písní v jazyce jidiš Bei mir bis tu šejn. Za toto úžasné tematické propojení s hlavním programem večera sklidila velký potlesk.

Poté už pódium patřilo Jiřímu Hoškovi a Dominice Weiss Hoškové, kteří divákům nabídli specifický repertoár, jež v této podobě u nás nikde neuslyší. Jednak skladby religiózní vycházející z náboženského tématu pro violoncello a klavír, ale také ty klezmerové, což je lidová, zábavná hudba východní Evropy. Jiří Hošek celý program fundovaně a vtipně provázel mluveným slovem, aby divákům přiblížil a představil jednotlivé skladby, ale zároveň osvětlil některé historické souvislosti.

Silným zážitkem pro frenštátské publikum byla v první polovině večera stěžejní skladba Kol Nidrei. „Tato skladba ukazuje, proč bylo violoncello stvořeno. Bylo to proto, aby nahradilo krásný tenorový zpěv. Kol Nidrei mají všichni světoví violoncellisté v repertoáru. Je to židovská modlitba pro violoncello, modlitba ke dni smíření na hebrejská témata," vysvětlil divákům v sále Jiří Hošek.

Ve druhé polovině programu zazněla další část výběru z cyklu židovských a klezmerových melodií v úpravě Jiřího Hoška. Výkon obou umělců diváci v závěru večera odměnili bouřlivým potleskem ve stoje a za odměnu se dočkali opravdu výjimečného přídavku. „Nebojte se, my jsme na vás připraveni. To, co tady teď bylo, to byl, jak se říká čajíček, oproti tomu, co teď přijde. Dadvid Popper violoncellový virtuóz, o kterém bych tady mohl povídat až do rána, to je naše rodinné stříbro. Dovolte, abychom vám nabídli z jeho tanečních záležitostí koncertní polonézu D moll," řekl v závěru Jiří Hošek.

Pro předplatitele byla při vstupu do sálu tradičně připravena sklenka italského vína z vinotéky Storica Enotria a po přestávce proběhlo losování dárkového poukazu na večeři v hotelu Troyer v Trojanovicích. Třetí z koncertů se uskuteční ve čtvrtek 18. května 2023. Muzikálově laděný program v podání Radima Schwaba a Jolany Smyčkové za doprovodu čtyřčlenného bandu připomene krásné písně divadla Semafor i nestárnoucí hity Karla Gotta. Vstupenky mimo předplatné na zbývající koncerty této sezóny jsou již nyní v prodeji on-line na www.kulturafrenstat.cz nebo ve frenštátském Turistickém informačním centru.

Mgr. Zuzana Kalinová, oddělení Dům kultury