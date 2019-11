Podařilo se!!!! Oba Novojičíňáci, Jaromír Bělunek a jeho svěřenec Adam Číp si přivezli bronzové medaile.

Česká reprezentace tentokrát vyjela s Nového Jičína s devítimístným automobilem. Už po příjezdu nás doprovázeli menší komplikace, hlavně při vážení, kde jsme měli několikahodinové zdržení, ale nakonec jsme všichni navážili a v klidu se psychicky připravovali na následující soutěžní den.

Adam Číp začínal na levou ruku v kategorii juniorů do 15 let. Sice první zápas prohrál, ale co následovalo potom, byla šňůra napínavých a krásně vyhraných soubojů, které ho dostaly až na třetího nejlepšího na světě ve své kategorii. Hned se v týmu zvedla nálada. Druhý soutěžní den se po zranění umístil také se skvělým výkonem na 8. místě na pravou ruku.

Ve čtvrtek jsem začal závodit já na levou ruku. Rozjezd byl úžasný, postupoval jsem bez prohry, až v semifinále mě zastavil norský borec, který mě zdolal skvělou technikou. I tak jsem tomu nemohl uvěřit, že si povezu domů bronzovou medaili z mistrovství světa. Radost byla o to větší, když další dva členové naší reprezentace přidali další medaile, mezi kterými nechyběla ani zlatá a další 2 bronzové medaile. Oba dva s Adamem jsme se účastnili mistrovství světa poprvé a oba jsme si dovezli medaili a cenné zkušenosti. To je neuvěřitelné!!!!!!!!!!!!. Jsme nesmírně šťastní, to, o čem jsme jen snili, se stalo zkutečností!

Podle slov viceprezidenta České asociace armwrestlingu - tahle výprava byla nejúspěšnější v historii České páky.

Při příjezdu do Životic u Nového Jičína kde byl plánovaný cíl naší výpravy, nás přivítal nádherný ohňostroj a spousta gratulantů a hlavně jsme byli pohoštěni českou kačenou se zelím a knedlíkem.

Jaromír Bělunek, Nový Jičín