Na školním dvoře opět čekala na děvčata a chlapce nejoblíbenější činnost tohoto dne, a to kresba evropských vlajek. Po pěti hodinách malování se dvůr mohl pyšnit evropskými vlajkami v různých podobách. Učitelé českého jazyka žákům druhého stupně připomněli, že bychom neměli při oslavách zapomínat ani na český jazyk a z knihy Tak mluvíme pod Radhoštěm připravili domino ze zdejších nářečních slov.

V počítačové učebně si žáci mohli vybrat z několika zeměpisných vzdělávacích her a potrápit své mozkové závity hádáním států dle vlajek, určováním hlavních měst či hradů a zámků. Pro zajímavost si mohli řadit státy podle vnímání korupce od nejméně korupční po nejvíce korupční, podle příjmové nerovnosti od nejvíce vyrovnaného po nejméně vyrovnaný či podle střední délky života od státu s nejdelším věkem po stát s nejkratším věkem. Virtuálně se mohli také projít ulicemi mnoha měst.

Na žáky čekaly zajímavé úkoly na třech stanovištích - v jazykové učebně, v multimediálních počítačových učebnách a na školním dvoře. V jazykové učebně byly nachystané aktivity převážně pro žáky 1. stupně, kteří se pomocí hry pexeso naučili rozeznávat vlajky evropských zemí, na obrázcích poznávali evropská města a jejich památky, překládali slovenské výrazy do češtiny, přemýšleli, jaké národní speciality mají ostatní evropské státy a kolik z nich už ochutnali. Také si mohli zlomit své jazyky nad českými, anglickými a slovenskými jazykolamy. Někteří svou bystrost otestovali v osmisměrkách a křížovkách, jiní relaxovali při malování symbolů typických pro jednotlivé evropské země.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.