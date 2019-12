To vše věnováno jedinému velkému hudebnímu tématu, legendární skupině Beatles a padesátiletému výročí vydání ikonického alba Abbey Road. Takto vypadalo zakončení dvacátého prvního ročníku festivalu Souznění ve velkém sále Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm v neděli 15. prosince 2019.

Rockový program galakoncertu překvapivě dokonale souzněl s programem plným lidové hudby, vánočních tradic a řemesel, který probíhal od 15 hodin ve všech prostorách domu kultury.

Na chodbách a v předsálích byly prezentovány ukázky řemesel, výrobků z vlny, slámy, betlémy, ručně vyráběné šperky, nože a dřevěné hlavolamy a lidová gastronomie. Zároveň ve foyer a v malém sále probíhal kulturní program v němž vystoupil smyčcový soubor Houslissimo ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm, frenštátský Valašský soubor Sedmikvítek, Cimbálová muzika Ondřejníček, dětský folklorní soubor Valášek a vokální skupina Meridianu z Korsiky.

Hlavní program, kterým byl galakoncert ve velkém sále Domu kultury, se chystal od brzkých ranních hodin. Tento technicky velmi náročný projekt se připravoval celý rok dopředu a výsledek předčil očekávání všech.

Během dvou a půl hodiny trvajícího koncertu se představili špičkoví sólisté, Hana Fialová, Lenka Szabó Hrůzová, Anna Opartyová, Karolína Krajníková, Ondřej Ruml, Mario Šeparovič a frontman kapely Lake Malawi Albert Černý. Speciální hostem byl baskytarista a zpěvák Fernando Saunders z USA, který spolupracoval s Lou Reedem, Ericem Claptonem, Jeffem Beckem a Jimmym Pagem. Vokály si vzala na starost vokální skupina Honey Pies a hudební složku doprovodná kapela Day Trippers a komorní orchestr Camerata Janáček spolu s vybranými členy Janáčkovy filharmonie Ostrava pod vedením dirigenta Matěje Vody.

Zatímco v první části koncertu zazněly nejznámější melodie Beatles ve velkorysých hudebních aranžích, druhá část koncertu patřila skladbám z ikonického alba Abbey Road, které vzniklo před padesáti lety. Už při závěru první půle koncertu stálo publikum na nohou a celý sál společně se všemi interprety zpíval refrén písně Hey Jude, bylo jasné, že se na pódiu i v publiku děje něco zcela výjimečného. Energie, která proudila z pódia se v plné síle vracela zpět od publika k interpretům a tento jev nelze nazvat nijak jinak než skutečné souznění. Opakovaný potlesk vestoje a jako přídavek Lennonova vánoční So this is Christmas.

„Tenhle koncert byl ten nejkrásnější vánoční dárek, bylo to něco úžasného," vyjádřila jedna z návštěvnic své pocity hned po skončení akce. Spokojenost byla doslova všudy přítomná. V závěru akce předali pořadatelé výtěžek dobročinné sbírky, kterou pořádají společně s Charitou Frenštát pod Radhoštěm. Nedělní program festivalu Souznění a závěrečný galakoncert byl tím nejlepším zakončením bohaté kulturní sezony 2019 ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Slavnostnímu programu ve Frenštátě pod Radhoštěm předcházely tři festivalové dny s mnoho žánrovým hudebním programem ve Frýdku-Místku, Kunčicích pod Ondřejníkem, Kozlovicích a Ostravě.

Mgr. Marian Žárský, Městské kulturní středisko Frenštát p. R.