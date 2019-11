Po remíze 9:9 v základní hrací době rozhodly o vítězi nájezdy, které ovládli hokejisté. Tribuna sportovního centra byla solidně zaplněná, odhadem se zde mohlo nacházet nějakých 300 diváků. Ti mohli vidět Daniela Dolejše, kapitána Jana Výtiska, obránce Davida Kvasničku s Danielem Krenželokem a útočníky Šimona Stránského, Patrika Zdráhala, Nicolase Werbika, Jozefa Baláže, Jana Bernovského a Radima Tomana.

Na improvizovaný trenérský post pak usedl Tomáš Černý, který se postupně zotavuje z tvrdého zákroku Petra Strapáče v zápase s Olomoucí. Z florbalových šampionů byli k vidění například kapitán Tomáš Sladký nebo Martin Nehera či Ondřej Firda. Vstup do zápasu měli lepší florbalisté, nicméně hokejisté se postupem času dostali do formy a nakonec dlouho vedli, až dvě vteřiny před koncem se povedlo srovnat na 9:9.

O vítězi tak rozhodovaly samostatné nájezdy, které nakonec dopadly lépe pro hokejisty. Vyhlášený tvrďák Jan Výtisk ale tvrdí, že o výsledek nešlo. „O výsledek ale vůbec nešlo. Hlavně, že jsme si to užili a bavili se především naši fanoušci, jak ti, kteří si s námi zahráli, tak ti na tribunách,“ řekl. Martin Nehera pak ocenil, že bylo vidět spojení obou komunit.

„Exhibice pro fanoušky, které máme nejlepší, je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. Všichni jsme si to užili. Pro hokejové borce to bylo asi trochu složitější než na ledě, ale vypořádali se s tím výborně. To, že padlo hodně gólů, je jen a jen dobře. Na této akci nešlo o to, kdo vyhraje, ale abychom ukázali, že táhneme všichni za jeden provaz, ať je to hokej, nebo florbal,“ uzavřel florbalový obránce.

Michal Dannhofer