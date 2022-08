Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku. Nádraží Frenštát pod Radhoštěm je devatenáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak ve Frenštátě pod Radhoštěm přístupný zdarma od úterý 9. až do neděle 14. sprna. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin.