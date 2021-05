Procházka po okolí (katastru) Heřmánek spojená s úklidem odhozených odpadků.

Za podporu patří vyslovit dík obci Heřmánky (nákup pomůcek a likvidaci).

Utvořili jsme několik skupinek, jenž měly dány svou trasu, kterou prošly a posbíraly to, co pro některé bylo daleko vyhodit do koše, či bylo pohodlnější pohodit do přírody.

Po akci bylo připraveno malé občerstvení pro zúčastněné.

Jiří Baran