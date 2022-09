“Dovolím se ohlédnout za cyklistickou akcí, kterou ve spolupráci s organizací ARNIKA mohla poprvé hostit obec Libhošť. Dopolední vyjížďky se zúčastnilo více než sto cyklistů z řad dětí i dospělých. Pro cyklisty bylo připraveno několik zastavení, například velmi zajímavé povídání o včelách v podání našeho Libhošťského včelaře Luďka Klinkovského, dále divadélko pro děti a komentované zastávky v CHKO Poodří o sadovnictví, výsadbách alejí a rozvoje MAS Regionu Poodří. Na trati čekalo na cyklisty i několik občerstvovacích stanic. V cíli čekala na účastníky cyklojízdy bohatá tombola a občerstvení, které připravili Libhošťské spolky. Obec Libhošť dále pro všechny návštěvníky akce v průběhu odpoledne až do nočních hodin připravila několik hudebních koncertů. I když jsme hostili cyklojízdu Tour de Aleje 2022 poprvé myslíme, že akce proběhla skvěle, k čemuž dopomohlo příznivé počasí a dobrá nálada všech účastníků. Závěrem děkujeme všem spoluorganizátorům akce za spolupráci a přejeme ať jsou budoucí ročníky Tour de Aleje minimálně stejně tak vydařené jako ten letošní.” za obec Libhošť, Ing. Jiří Petrovský, starosta

Na kratší trase se mohli nejmenší účastníci v lese Roveň seznámit s včelařským řemeslem, životem včel, ochutnat med přímo z plástve a pobavit se u pásma písniček a pohádky O třech prasátkách nebo projet na lodičce po rybníku. Účastníci delší trasy se navíc seznámili s historií lesa Roveň, volskou stezkou, která tudy v minulosti vedla, starými odrůdami ovoce v Bartošovickém sadu a nechybělo ani povídání o brouku páchníkovi skrytě žijícímu ve starých vrbách.

V cíli na účastníky čekala prezentace elektrokol, ekohrátky a výtvarné dílničky, výstava Za starými stromy v Poodří a setkání s netopýry, které připravila členka organizace ČESON. Vyvrcholením letošní Tour de aleje byla bohatá tombola, kterou pěknými cenami podpořili zejména Čisté dřevo. s.r.o., DK Cyklosport Studénka, obec Libhošť, Rodinné včelařství Klinkovský a Skalička, Nakladatelství Kazda nebo Výstaviště Černá louka.

A jak se líbila cyklojízda jejím účastníkům? Na otázku, jak se líbila trasa a program na ni dvanáctiletá Lucie odpovídá:

„Bylo to fajn, i dobrodružné, jak jsme tam jeli tou úzkou pěšinkou v lese, to bylo zajímavé. I ty zastávky po trase. Líbilo se mi třeba v tom sadu, jak jsem se něco dozvěděli o různých odrůdách a tak, protože já moc odrůdy neznám, bylo to pro mne zajímavé.“

Poděkování poslali i Gerykovi: „Dobrý den, chtěli bychom Vám pochválit velmi podařenou sobotní cykloakci. Moc jsme se my i s dětmi bavili, bylo to super. Děti byly unešené z možnosti projet se na loďce i prostředí kolem rybníku bylo moc hezky upravené. Také trasa, komentované zastávky se líbily a rovněž pestré občerstvení. Užili jsme si to."

Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.

Výtěžek z dobrovolného vstupného pomůže Arnice chránit krajinu se vzrostlými stromy a alejemi. Tour de aleje se konala v Poodří už počtvrté, letos za podpory Moravskoslezského kraje a pod záštitou starosty obce Libhošť Ing. Jiřího Petrovského

Akce je součástí pětiletého projektu s názvem Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří, v jehož rámci Arnika vysadí celkem 1500 stromů. Dalších 500 stromů vysadí v lokalitách navazujících na chráněné území. Na projektu spolupracuje s členy z ČSOP Studénka, Ostravskou univerzitou a polskou Fundacja Ekorozwóju.

Projekt Ochrana páchníka hnědého v Evropsky významné lokalitě Poodří (č. LIFE 17 NAT/CZ/000463, celkový rozpočet 954.012 Eur) je financován z programu LIFE Evropské unie a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Vendula Šmoldasová

