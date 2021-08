FOTO Z DRONU: Zámecký skvost Prostějovska láká k návštěvě. Dorazíte?

Čtenář reportér





Nevíte, kam teď v létě na parádní výlet, který by splnil kritéria zahrnující historii i přírodu? Pak vyrazte do malebných Čech pod Kosířem, které nabízí k návštěvě úchvatný klasicistní zámek spolu s rozlehlým udržovaným parkem, jehož součástí je také rybník. Kdo by chtěl ještě dál, může si vyšlápnout na nedalekou rozhlednu přezdívanou Hanácké Mont Blanc na vrchu Velký Kosíř. Za snímky z ptačí perspektivy děkujeme fotografovi Jiřímu Baranovi