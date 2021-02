Soutěž vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Žádáme o dotaci na projekt, jehož cílem je zapojit co nejširší škálu neziskových organizací, škol a město do organizace akcí s prorodinným zaměřením. Pozvat na ně co nejširší veřejnost, členy celé rodiny. Všechny tyto akce zastřeší kampaň Město Frenštát pod Radhoštěm přátelské rodině.

Součástí projektu budou tradiční kulturní, společenské a sportovní akce pořádané městem, které jsou z větší části kryty ze stávajících finančních zdrojů rozpočtu. Tyto akce budou obohaceny o různé aktivity pro všechny členy rodiny, ale předpokládáme i organizaci nových akcí,“ sdělila Bronislava Papáková, koordinátorka prorodinné politiky, odbor sociálních věcí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Město může získat dotaci až 100 % rozpočtovaných uznatelných výdajů, a to do výše 1,1 milionu korun.

„Ministerstvem budou podpořeny budou žádosti, které se budou týkat podpory rodin, seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti. Aktivity, které přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, podporují jejich stabilitu, vytvářejí kvalitní rodinné i sousedské vztahy, podporují důstojný život seniorů apod.,“ uzavřela Bronislava Papáková.

Iva Vašendová,

vedoucí odboru, tisková mluvčí