Novinkou je rozšíření seznamu obcí, kam je možné knihy dovézt. K Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovicím se přidávají Bordovice, Lichnov a Veřovice. Služba rozvozu je k dispozici od pátku 15. ledna.

Rozvozovou službu knihovna nabízela již před Vánocemi loňského roku a nyní se k této službě vrací."Možnost rozvozu knih byla ze strany čtenářů velmi vítaná služba. A protože současný vývoj situace ohledně šíření koronaviru není bohužel příznivý, rozhodli jsme se tuto službu opět zavést. Je určena nejen pro čtenáře, kteří patří do rizikových skupin, ale i pro ty, kteří si z nějakého důvodu nemohou vyzvednout knihy přes náš bezkontaktní výdej v knihovně," vysvětluje vedoucí knihovny Pavlína Martiňáková.

Závoz knih pro Frenštát pod Radhoštěm a Trojanovic bude probíhat ve stejném režimu jako dříve, to znamená vždy v úterý odpoledne v době od 17.00 do 19.00 hodin a v pátek v dopolední době od 10.00 do 12.00 hodin.

Nově bude rozvoz knih k dispozici i čtenářům z Bordovic, Lichnova a Veřovic. Do těchto obcí bude rozvoz realizován každou středu v odpoledních a podvečerních hodinách. Jedinou podmínkou využití této služby je platná čtenářská registrace a bydliště v konkrétních lokalitách.

Vypůjčené knihy mohou čtenáři vracet při dalším závozu, případně osobně jakmile bude knihovna opět otevřená. Další možností je také vrátit knihy přes bibliobox, který stojí u knihovny a je k dispozici nonstop. Objednávky rozvozu knih je možné vyřizovat telefonicky na čísle 556 835 670 nebo e-mailem na knihovna@mufrenstat.cz.



"Knihy jsou v dnešní době potřeba možná více než jindy a to nemluvím o studentech, kteří knihy potřebují pro své studium. Snažíme se tedy udělat maximum a najít cestu, jak se mohou naši čtenáři ke knihám dostat. Doporučujeme všem sledovat internetové stránky naší knihovny, kde naleznete vždy kompletní a aktuální informace," dodává Martiňáková.

Marian Žárský,

Městské kulturní středisko,

Frenštát pod Radhoštěm