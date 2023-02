Páteční besedy byly zahájeny v 18 hodin povídáním Jakuba Jeřábka o tom, jak se dá za 22 dní ujet 4000 km a procestovat 5 zemí světa. Jiří Hon divákům vysvětlil co je takzvaná kololoď a jak se dá strávit dovolená pohodově a přitom v pohybu. Závěr pátečního programu patřil od 21 hodin promítání úspěšných festivalových filmů. Diváci měli možnost zhlédnout snímek Deset dní pekla, film který popisuje dramatický prvovýstup Marka Holečka a Radka Groha západní stěnou Baruntse. Druhým snímkem byl kanadský film Njord o dvou průzkumnících vydávajících se na 1000 km dlouhou cestu v srdci polární zimy.

Sobotní program byl zahájen v 10 hodin dopoledne a na milovníky cestování čekaly během dne čtyři opravdu zajímavé a inspirativní besedy. Společně se Zdeňkem Gatěkem mohli diváci vystoupat na nejvyšší trekový vrchol v Himalájích - Mera Peak, o půl dvanácté potom pódium patřilo Jaroslavu Jindrovi, který vzal publikum virníky na cestu kolem světa. O půl druhé si diváky svým vyprávěním získal hlavní host letošního srazu cestovatelů Abhejali Bernardová, neuvěřitelná žena a sportovkyně, které se jako první Češce podařilo přeplavat 7 obtížných dálkových přeplaveb, známých jako sedmička oceánů. V rámci své besedy se s diváky podělila nejen o své neskutečné extrémní vytrvalostní výkony, ale i tipy, jak nastavit svou mysl, aby člověk zvládl nejen sportovní výzvy. V závěru pořadu si pro ni pořadatelé připravili malé překvapení v podobě krásné dřevořezby Poseidona od frenštátského řezbáře Zbyňka Křesálka, kterou Abhejali autor osobně předal. „To je nádhera, protože my vždycky před závodem vysíláme prosbu všem těm bohům, aby byly podmínky na plavbu co nejpříjemnější a vozíme si taky malý obrázek Poseidona, a tohle tedy vozit nebudeme, to je veliké, ale bude mít čestné místo doma," řekla dojatá sportovkyně.

V poledne ještě Abhejali absolvovala vřelé přijetí starostou města Janem Rejmanem na frenštátské radnici. Velmi příjemné setkání také společně s ředitelem Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Jiřím Kráčalíkem završili zápisem do pamětní knihy města. Závěr sobotních besed patřil neméně poutavému a zajímavému multimediálnímu pořadu Jiřího Kráčalíka. Společně s ním se diváci v sále vydali do dechberoucí krajiny nejvyšších stěn světa v Pakistánu a trekovou expedici kolem královny hor Nanga Parbatu.

Vrcholem srazu cestovatelů je každoročně ples Horobál. Ten byl krátce po 19. hodině slavnostně zahájen ředitelem Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Jiřím Kráčalíkem, starostou města Janem Rejmanem a moderátorem plesu Marianem Žárským. Po slavnostním zvolání ahoj, které Jiřímu Kráčalíkovi opětoval plný sál frenštátského Domu kultury, byl odstartován program nesoucí se tentokrát ve znamení extrému a zdolávání přírodních živlů. Jako první museli dva odvážní borci Petr a Filip, pod odborným dohledem místostarosty města Zbyňka Vágnera, zvládnout extrémní přeplavbu v ledové vodě. Za polární kruh se vydala dvě družstva při zdolávání lyžařského extrému. Tým Gentlemani to dají, složený z členů vedení města a čistě ženský rodinný tým Tudle nudle run, svedli neuvěřitelný boj o dobytí jižního pólu. Všichni soutěžící měli své úkoly ztíženy řáděním čtyř záškodníků, kteří jim neustále kladli překážky v podobě větru, deště a sněhové bouře. Vzdušný extrém se snažilo pokořit hned šest soutěžících a vítězem se stal Vojta z Chvalkovic na Hané, který v nejkratším čase zdolal připravené parkourové překážky. Součástí programu byla také dechberoucí exhibice parkourových sportovců Jakuba, Tobiho a Tadeáše pod vedením Luby Bauma z týmu Improve Yourself. Při přeskocích překážek a také několika hostů plesu, kteří se nebáli do exhibice zapojit, se divákům v sále až tajil dech a sportovce odměňovali bouřlivým potleskem.

Krátce před půlnocí moderátor vzpomněl na legendu frenštátského lyžování, sportovce, člověka s velkým srdcem a neuvěřitelnou energií Františka Pituchu. Celý sál mu poté vzdal hold velkým potleskem. Organizovaný program Horobálu zakončilo losovaní tradičně bohaté tomboly. Návštěvníci plesu měli během večera také možnost navštívit ve Výstavní síni Albína Poláška retrospektivní výstavu fotografií Jiřího Kráčalíka. Výstava s názvem Dotknout se hory nabízí průřez jeho tvorby od 70. let minulého století až po současnost. K tanci a poslechu hrála celý večer kapela R.U.M. a uvolněná bezprostřední atmosféra se nesla celým Horobálem téměř do třetí hodiny ranní.