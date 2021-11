S novým školním rokem se pomalu začal vracet sportovní život i na poli soutěžním. Po úspěchu mladých štramberských judistů na turnaji v Novém Jičíně ( 1.července), kde posbírali čtyři zlaté medaile se očekávalo, že nová sezona přinese nový elán, nové úspěchy a nové lidi. Ale všechno bylo naopak.

Elánu a lidí po „koroně“ ubylo a že s úspěchy to nebude zase až tak divoké ukázala první velká soutěž, 18. září v Dobré. Turnaj měl původně proběhnout pod širým nebem. To ale nedovolilo počasí a tak se rychle stěhovalo do školních tělocvičen, což se nevyhnulo patřičnému chaosu. A ten provázel celou soutěž. Ze štramberského oddílu se zúčastnilo šest závodníků, kteří doplnili počet startujících na 190 celé Moravy. Z této šestky, které se určitě nedá upřít snaha a sem tam nějaká dílčí výhra byla patřičně oslavována, dosáhl na medaili pouze Jakub Bajer do 38 kg ml, žáků. Po čtyřech vítězstvích a jedné prohře to ale stačilo na pěkný, lesklý bronz.