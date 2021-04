Možná nedostatečná vůle, motivace, málo času. Výsledek je ale vždycky stejný, opět skončíte s balíčkem nezdravých pochutin v ruce.

Zpočátku přichází úleva, že jste si pochutnali na své oblíbené mňamce, ale následně se dostavují výčitky, pocity viny. Je vám do breku a zle z toho, že jste to zase nezvládli.

Také se v tomto příběhu vidíte?

Co kdyby to však mohlo být úplně jinak? Co kdyby, jste mohli jíst to, co máte rádi bez výčitek a přejídání se? Ukážu vám metody, které vás tohoto trápení zbaví, dodají vám vyšší sebevědomí a náladu. Většina z nás se totiž přejídá z toho důvodu, že si určité potraviny zakazuje.

Tudíž přejídání se je přirozený proces a reakce na hladovění, které si třeba díky zaneprázdněnosti v průběhu dne nemusíte vůbec uvědomovat. Čím více si budete zakazovat potraviny, které zbožňujete, tím více po nich budete toužit a následně se jimi přejídat. Díky tomu ztratíte nejen naprostou kontrolu nad jídlem, ale i nad svým životem.

Jak ze začarovaného kruhu ven?

 Jezte pravidelně po menších porcích, pestře rozmanitě.

 Mějte vyvážený příjem a výdej energie.

 Kupujte si kvalitní potraviny s dostatkem vlákniny, vitamínů, minerálů.

 Nevynechávejte z chodů žádné makrosložky, jako jsou bílkoviny, tuky, cukry – jsou významné pro správný chod organismu, brání přejídání se.

 Kupujte potraviny, ze kterých má tělo ten nejvyšší prospěch – kvalitní bílkoviny, tuky, cukry, dostatek ovoce, zeleniny

 Nekupujte věci zbytečně do zásoby – co nekoupíte, to nesníte.

 Dodržujte pravidelný pitný režim během dne.

 Pravidelně se hýbejte.

 Naslouchejte svému tělu.

 Přejídání souvisí s psychikou.

Zjistěte příčinu, proč se opakovaně přejídáte

Býváte často vyčerpaní, bez energie? Je to z toho důvodu, že nejíte pravidelně? Převažuje u vás jednostranná strava? Máte přes den mnoho povinností? To vše může být důvod k tomu, že musíte jíst nějakou potravinu ve velkém množství.

Když vás popadne vlčí hlad, zapište si, jak se přitom cítíte a čím se konkrétně přejídáte. Každá potravina souvisí s konkrétní emocí, a pokud naše emoce nejsou vyslyšeny, budou intenzivnější a intenzivnější a náš život se bude dokola točit jen kolem jídla, ztráty kontroly nad jedením, což se projeví zpočátku nárůstem hmotnosti a následně zdravotními

problémy. Proto přestaňte jíst automaticky a zajídat svoje emoce jídlem.

Vnímejte, kolik jste toho snědli a co vlastně přes den jíte. Jezte pomalu, bez shonu. Najděte příčinu, proč se cítíte tak, jak se cítíte a udělejte vše proto, abyste se cítili zase příjemně a v pohodě. Mějte svůj život pod kontrolou.

Pavlína Podloučková

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Technik požární ochrany, Certifikovaný poradce pro výživu

Kontakt: 605 300 835, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/