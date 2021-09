Začátkem října se vracím zpět do N. Jičína a čeká nás spoustu práce. Covidová roční pauza kdy se netrénovalo,velmi uškodila našemu klubu. Proto nás čeká spoustu dřiny, abychom mohli vozit více medailí jako v předešlých létech.

Také Tomáš Svoboda,který už nějakou dobu působí v našem klubu, bojoval s nasazením, ale zatím to byla teprve jeho druhá soutež a to se asi stalo osudným. Zkušenosti ze závodu mu zatím chybí. Na medaili nedosáhl, ale umístění špatné určitě nebylo.

Páku trénují v jednom s nejlepších klubu ve Finsku ARMSPORT ESSE a také navštěvuji místní posilovnu. Kluky jsem podporoval přes videohovor a soutež jsem prožíval s nimi. Jsem nesmírně rád,že se jedna medaile podařila vybojovat a postaral se o to junior Adam Kiessewetter, zabojoval ve své kategorii která byla nabitá velmi zkušenými závodníky a získal titul vícemistra ČR na levou ruku.

Poprvé na soutěži chyběl předseda a trenér tohohle klubu Jaromír Bělunek, který se momentálně připravuje ve Finském Jakobstad na říjnové ME v Litvě. Telefonický rozhovor s Jaromírem: Nesmírně mě mrzí že jsem se nemohl účastnit MČR, ale dal jsem přednost přípravě ve Finsku, kde zároveň mám i práci která mi pomáhá financovat tyhle mezinárodní soutěže.

Do Nového Města nad Metují se sjeli profi soutěžící v páce s celé ČR a měřili svou sílu paží o tituly mistra republiky. | Foto: Tomáš Kiessewetter

Do Nového Města nad Metují se sjeli profi soutěžící v páce s celé ČR a měřili svou sílu paží o tituly mistra republiky. Samozřejmě nechyběl i klub s Nového Jičína, ARMWRESTLING TJ NOVÝ JIČÍN.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.