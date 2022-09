Miroslav Rotter vydal v roce 2021 knihu se stejnojmenným názvem a zájem o ni byl dalším z impulzů k tomu sbírku představit široké veřejnosti. Do této knihy se však zdaleka nevešly všechny pohlednice a obrázky města a okolí, jelikož v současné době čítá sbírka Miroslava Rottera kolem 700 kusů obrázků.

"Tato sbírka vznikala tak pět, šest let, nejprve jsem začal psát a teprve potom z toho vyplynula nutnost a chuť mít ty pohlednice sám pro sebe, a to je ten výsledek," uvádí Miroslav Rotter.

K vidění jsou také historické dokumenty, které se panu Rotterovi podařilo získat. Například zápis soudního sporu ve Frenštátě, notářský zápis z roku 1900, domovský list nebo vysvědčení z roku 1914. Některé z těchto dokumentů jsou ofoceny tak, aby si je návštěvníci mohli sami vzít do rukou, prohlédnout nebo i celé přečíst. V rámci vernisáže asi největší zájem vzbudila brožurka se seznamem vlastníků domů ve Frenštátě pod Radhoštěm. Návštěvníky ale také zaujaly zveřejněné texty některých pohlednic, které je zajímavé číst, ať už díky jejich obsahu nebo formě, jakou byly psány.

"Já obdivuju ten model radnice, pohledy mě baví a i když nejsem místní, je fajn se podívat do historie, jak to kde vypadalo a jak i lidé mezi sebou komunikovali a co si psali. Na jedné pohlednici začíná text Mon cheri a končí to slovy tě pic. Nebo na jedné psali domů instrukce, že je nějaká knížka na stolku…to by dneska proběhlo přes nějakou komunikační aplikaci…mělo to svoje kouzlo," uvedla jedna z návštěvnic vernisáže.

O hudební doprovod a příjemnou atmosféru programu vernisáže se postarali pedagogové frenštátské Základní umělecké školy Vladimír Vondráček a Věra Marhevská. Za doprovodu kytary a kláves zazněly tři skladby, nejdříve lidová Teče, voda teče, následovala píseň Petra Hapky a v závěru píseň What a Wonderful World.

V takto ucelené podobě zatím nebyla sbírka ještě nikde vystavena. Jedinečnou možnost výstavu navštívit tak mají lidé ve Frenštátě pod Radhoštěm ve frenštátském Domě kultury až do 21. října 2022 v prostorách Výstavní síně Albína Poláška každý všední den kromě středy od 9 do 17 hodin.

Zuzana Kalinová

