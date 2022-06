Je to rozlehlá, mírně zvlněná krajina, pole, louky, pastviny a hluboké lesy s ukrytými jezírky. Je to ale také krajina břidlice, která se zde těžila po několik staletí. Zůstalo zde mnoho břidlicových dolů a lomů. Většina dolů je ale veřejnosti nepřístupná, kromě Raabovy štoly v Zálužné a Flascharova dolu v Odrách. O těžbě břidlice se ale dozvíte na naučných stezkách, s mnoha informačními tabulemi.

Tentokrát jsme opět jeli vlakem do Svatoňovic a odtud po Naučné břidličné stezce k rozhledně Těchanovická vyhlídka. Z ní je krásný výhled nejen na přehradu Kružberk, ale i po okolí. Z Těchanovické vyhlídky naučná stezka pokračuje podél řeky Moravice k Davidovému mlýnu a dále do Zálužné k Raabově štole. Lesem a NS břidlicovou stezkou se dostaneme k přírodní památce Černý důl, který je ale pro veřejnost uzavřen. Je to totiž zimoviště a chráněné místo mnoha druhů netopýrů. Od Černého dolu je to už kousek na nádraží Čermná ve Slezsku. Je to nenáročná túra a ještě je umocněna nádhernou krajinou.

Petr Parák

