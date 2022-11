A jsou to pouze tyto dva doly, které jsou přístupné v České republice. Flascharův důl je unikátní dílo a důkaz o těžbě břidlice v tomto kraji.

Oderská břidlicová vráse je fenoménem, který se vymyká pravidly, vznikla ohromným tlakem hrnoucího se bahna, které se zarolovalo jako těleso a později ztuhlo a zkamenělo. A právě oderská vráse je největším lákadlem Flascharova dolu.

Muzeum Flascharovův důl,kde se s průvodcem podíváte do podzemí a seznámíte se s jeho těžbou. Důl je otevřený od 1. května do 30. října od středy do neděle. Průvodci jsou velmi profesionální s velkou odbornou znalostí o historii v tomto regionu a o těžbě břidlice. Pokud chcete více informací o tomto dole, doporučuji navštívit stránky www.flascharuvdul.cz. Návštěvu tohoto dolu vřele doporučuji.

Petr Parák

