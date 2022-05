Kam na výlet? Za historií i estetikou do polských Glubczyc, kousek od Krnova

Pokud nevíte kam na výlet a naše krajiny už máte probádané křížem krážem, zkuste se podívat za hranice do Polska! Právě Moravskoslezský kraj to má k našim sousedům co by kamenem dohodil a lidé do Polska jezdí nakupovat i jen tak, za historií nebo architekturou. Za fotografie děkujeme Evě Raidové.

Polské Glubczyce skýtají spoustu zajímavé architektury. | Foto: Eva Raidová