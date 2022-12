První ostravský vánoční koncert s charitativní sbírkou pro Fakultní nemocnici v Ostravě se bude konat ve 4. adventní neděli, tedy 18. prosince od 18.30 v evangelickém Kristově kostele naproti Husova náměstí. Výtěžek koncertu poputuje na dobrou věc a hosty na Vánoce naladí programem, který ještě v Ostravě nebyl. Zpívat budou profesionálové z Národního divadla Moravskoslezského, dorazí i dětský sbor a program bude složený z těch nejhezčích koled a písniček, které všichni znají nejen z vánočních pohádkových klasik.

Ostravský vánoční koncert. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Prodaná nevěsta – premiéra opery

KDY: sobota 17. prosince od 18.30 hodin

KDE: Opera Národního divadla moravskoslezského, Ostrava

ZA KOLIK: od 420 korun



Opera Bedřicha Smetany potěší celou rodinu! Světovou premiéru měla v květnu 1866 a okamžitá divácká oblíbenost předčila i autorovo očekávání. Prodaná nevěsta je jednou z nejlepších komických oper světové operní literatury vůbec a nejhranější českou operou.



Prodaná nevěsta. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Kněžky lásky aneb O nejstarším řemesle v Moravské Ostravě

KDY: sobota 17. prosince od 17 hodin

KDE: podchod u železniční stanice Ostrava - Stodolní, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Ostravsko patřilo od 19. století k městům, kde řemeslná prostituce jen kvetla. Komentovaná vycházka zájemcům přiblíží místa, kde se provozovala prostituce, kde působily takzvané anamírky a představí i podniky, v nichž docházelo k sexuálnímu styku za peníze. Během vycházky zazní také ukázky z dobového tisku, které se váží k prostituci. Součástí vycházky bude ukázka historických snímků, jež se vážou k zájmovým místům vycházky.

KARVINSKO

Velký vánoční koncert

KDY: sobota 17. prosince od 17.30 hodin

KDE: zámek Fryštát, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

Milovníci hudby i hřejivé vánoční atmosféry si mohou přijít poslechnout všech sedm sborů Permoník Choir Karviná na tradičním Velkém vánočním koncertu.

Velký vánoční koncert. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Phil Lemon a Leafur

KDY: sobota 17. prosince od 20 hodin

KDE: Jazz club, Havířov

ZA KOLIK: 80 korun



Phil Lemon s kytarou, pár syntezátorů a nekompromisní, hypnotický, do techna laděný beat, jenž vyvolává šamanský pocit svobody a reguluje srdeční tep na nutnou hodnotu. Na podiu ho doplní Leafur - boskovický DJ a producent, jehož hudba se nese na vlně specifického hudebního žánru lo-fi. Hosté mohou očekávat jemné melodické linky i výrazné basy.



Uskupení Phil Lemon. Ilustrační fotoZdroj: Facebook kapely

Vilijóvka s kapelou Pindur

KDY: sobota 10. prosince od 17 hodin

KDE: KaSS Český Těšín

ZA KOLIK: 100 korun

Jazz klub Střelnice zve na sváteční vilijóvku populární těšínské kapely pinDUR. PinDuři zahrají nejznámější vánoční hity k tanci i poslechu a ukončí tak klubovou sezónu roku 2022.

Betlémské světlo

KDY: neděle 18. prosince od 14 hodin

KDE: před Domem kultury města Orlové



V neděli 18. prosince budou Betlémské světlo od 14 hodin rozdávat před Domem kultury města Orlové zástupci místních církví. Součástí bude i menší kulturní program, který potěší i pohladí po duši.



Ilustrační foto.Zdroj: archiv Deníku

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Aneta Langerová – Dvě slunce

KDY: neděle 18. prosince od 19 hodin

KDE: Národní dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 690 korun

Album Dvě slunce vyšlo na podzim 2020 a nyní si ho mohou poslechnout fanoušci na koncertním turné, na kterém Anetu doprovodí její kapela společně se smyčcovým triem. Těšit se tak můžete na zkušené muzikanty jako je klavírista a producent nové desky Jakub Zitko, bubeník Martin Kopřiva, baskytarista Miloš Klápště, kytarista Ludvík Kulich, violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová, houslistka Veronika Vališová a violista Vladan Malinjak.

Aneta Langerová. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Radek R. Kaša

Kateřina Marie Tichá & Bandjeez

KDY: sobota 17. prosince od 19 hodin

KDE: Klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 350 korun



Vynikající zpěvačka a autorka Kateřina Marie Tichá vydala loni na podzim své debutové album Sami. To bylo nadšeně přijato nejen odbornou veřejností, ale především samotnými posluchači. Čerstvá držitelka hudební ceny Anděl v kategorii Objev roku oznámila další zásadní novinku na svojí umělecké dráze. Potvrdila začátek spolupráce s legendární frýdeckomísteckou kapelou Bandjeez, která dlouhodobě provázela předčasně zesnulého Davida Stypku a dokončila práci na jeho posledním album Dýchej.



Kateřina Marie Tichá. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Tomáš Ptáčník

Sima

KDY: sobota 17. prosince od 20 hodin

KDE: Trisia, Třinec

ZA KOLIK: 400 korun

Jedna z nejpopulárnějších současných česko-slovenských zpěvaček vystoupí po dlouhé době v Třinci. Fanoušci se můžou těšit na největší hity jako jsou Spolu nebo Femina.

Adventní koncert bystřické pobočky ZUŠ Třinec

KDY: čtvrtek 15. prosince od 16 hodin

KDE: evangelický kostel, Bystřice



V tomto předvánočním čase jste srdečně zváni na Adventní koncert bystřické pobočky ZUŠ Třinec, který se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2022 v 16 hodin v evangelickém kostele v Bystřici. Nechte se tak trochu unést přívětivou adventní náladou…



Adventní koncert bystřické pobočky ZUŠ Třinec. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Betlémy 2022/2023

KDY: do neděle 8. ledna 2023

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

K vánočnímu času neodmyslitelně patří stavění betlémů. Svatou rodinu, anděly, pastýře s ovečkami i darovníky ty urozené z dalekých krajů i ty, kteří přišli z nedaleké vesnice nebo města a přinesli Ježíškovi dary, vám představí tato výstava v betlémech dřívějších i současných řezbářů. Výstava ve frýdecko-místeckém Muzeu Beskyd potrvá do neděle 8. ledna 2023.

OPAVSKO

Předvánoční kabaret a pohádky

KDY: víkend 17. a 18. prosince

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 80 a 60 korun

Tradiční Tradiční předvánoční štěkací kabaret souborů Štěk, Štěkáček, Štěkadlo a Štěkátko bude od 18 hodin plný scének, písniček a tance. Diváci ho mohou sledovat za vstupné ve výši 80 korun. V neděli přijde v 10 hodin na pořad soubor s názvem Z pohádky do pohádky. Veselé zpracování klasických pohádek Otesánek, Červená Karkulka, O veliké řepě, Hrnečku, vař! a O Koblížkovi uvidí děti v podání souboru Štěkátko, vstupné je 60 korun. (jih)

Pohádka O Koblížkovi.Zdroj: Archiv pořadatele

Adventní program se loučí

KDY: víkend 17. a 18. prosince

KDE: Dolní náměstí, Opava



Poslední adventní víkend zaplní lidové písně, proslulé hity Abby a folklor. Sobotní část programu zahájí v 10 hodin už tradičně vystoupení cimbálových muzik, od 14 do 17 hodin bude v provozu opět Živý betlém, kde mimo jiné povozí děti na svých hřbetech poník s oslíkem. Od 18 hodin začíná Abba revival s nesmrtelnými hitovkami této proslulé kapely. V neděli se s opavským víkendovým adventem od 15 do 17 hodin rozloučí tradiční folklorní pořad Střediska volného času s názvem Na vanoce dluhe noce. (jih)

Tradiční výstava v galerii

KDY: sobota 17, prosince od 15.30 hodin

KDE: kostel sv. Petra a Pavla, galerie Na půdě, Kružberk

Předvánoční čas zpestří milovníkům výtvarného umění výstava kreseb Petra Weisse, nazvaná Výbor z tvorby. Od 16 hodin ji přítomným zpestří vystoupení skupiny Ovčáci s programem, nazvaným Kružberk ve znamení slunovratu. Výstava bude návštěvníkům přístupná až do konce května. (jih)

Plakát na výstavu Petra Weisse.Zdroj: Archiv pořadatele

Milovaný Jakobín znovu na scéně

KDY: neděle 18. prosince od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Po dost dlouhé době představí operní soubor Slezského divadla v premiéře oblíbené dílo Antonína Dvořáka, které patří mezi operní lahůdky. Jeho děj se odehrává v neblaze proslulé době Velké francouzské revoluce a týká se malého českého městečka. Po letech se do něj z ciziny vrací mladý hraběcí pár a potýká se s pomluvami o údajné spolupráci s jakobíny. V duchu klasika, že „a tak bídně člověk zajde, jehož zlá pomluva si najde“ to marně vyvrací, ale nakonec všechno dobře končí. Hrabě Bohuš a jeho žena Julie jsou očištěni a zamilovaný pár Terinku a Jiřího čeká už nerušená láska. V režii Jany Andělové ztvární Bohuše v alternaci Alexander Vovk/Pavel Klečka, jeho ženu Julii Katarína Jorda Kramoličová/Agneša Vráblová, hraběte z Harasova Martin Gurbal/Petr Vančura a synovce Adolfa Zdeněk Kapl/Jiří Rainiš. Učitelem Bendou budou Milan Vlček/Václav Morys, jeho dcerou Terinkou Tereza Kavecká/Barbora Čechová a mysliveckým mládencem Jiříkem Juraj Nociar/Dušan Růžička. Scénu navrhl Milan Popelka a kostýmy Michaela Savovová, divadelní orchestr povede Josef Štefan. Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Slezského divadla a děti z jeho Operního studia. (jih)



Jakobín - grafikaZdroj: Archiv pořadatele

NOVOJIČÍNSKO

Mňága a Žďorp

KDY: sobota 17. prosince od 19 hodin

KDE: Všesmír, Nový Jičín

ZA KOLIK: od 390 korun

Mňága a Žďorp, kapela, kterou určitě není třeba představovat, se po tříleté pauze vrací do Nového Jičína do staronového klubu Všesmír.

Mňága a Žďorp. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš Ston

Vánoční koncert

KDY: sobota 17. prosince od 16.30 hodin

KDE: kino, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Sbor Nyklband zve na tradiční Vánoční koncert, který se uskuteční v sobotu 17. prosince ve frenštátském kině. Návštěvníci se mohou těšit nejen na nový adventní a vánoční repertoár, ale i na krásné moderní duchovní skladby, které sbor představí ve spolupráci s komorním orchestrem.

Pohádkový kvíz

KDY: neděle 18. prosince od 19 hodin

KDE: Polivar, Kopřivnice

ZA KOLIK: 100 korun

Tradiční pohádkový speciál i letos zpestří předvánoční čas všem milovníkům kvízů. Bude plný hraných i animovaných pohádek, hlášek a písniček. Konat se bude v neděli 18. prosince od 19 hodin Minipivovaru Polivar. Hrát je možné se svojí klasickou kvízovou partou nebo si udělat novou rodinnou tradici.

Předvánoční turnaj deskových her

KDY: sobota 17. prosince od 9 hodin

KDE: Městská knihovna, Nový Jičín



Sobotní setkání nad společenskými deskovými hrami se uskuteční 17. prosince od 9 hodin v Městské knihovně Nový Jičín. Zažijte spousty zábavy při hraní deskových her, které jsou vhodné pro děti od 10 let a mají jednoduchá pravidla.



Předvánoční turnaj deskových her. Plaká k akciZdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

Piti piti pac

KDY: sobota 17. prosince od 17 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 150 korun

Tanečně inscenační pořad o taneční škole. Humorným způsobem zpracované každodenní slasti i strasti trenéra, jak se tvoří choreografie, mezilidské vztahy v kolektivu doplněné kočičími příběhy. Scénář je inspirovaný filmem Piti piti pa s Louis de Funésem. V hlavní roli uvidíte emeritního sólistu baletu České Budějovice Libora Hlaváčka.

Setkání s živými anděly

KDY: sobota 17. prosince od 14 hodin

KDE: Zahrada smyslů, Krnov



Vánoční naladění přinese program v Zahradě smyslů spojený s výdejem odměn akce Andělská zastavení. Návštěvníky čeká taneční a hudební vystoupení, interaktivní program pro děti nebo vánoční světelné vystoupení.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Michalovi mazlíčci

KDY: neděle 18. prosince od 15 hodin

KDE: Kofola music klub, Krnov

ZA KOLIK: 250 korun

Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho plyšáci, největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.

Betlémské světlo

KDY: sobota 17. prosince od 18 hodin

KDE: Náměstí v Krnově



Skauti budou předávat Betlémské světlo na krnovském náměstí. Kdy? Již 17. prosince od 18 hodin. Přijďte si se svou lucerničkou pro plamínek poselství míru, lásky, víry, naděje a přátelství.



Betlémské světlo. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Vilém Maruš

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: tipy.morava@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.