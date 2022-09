Když mizí legendy. Vlachovka je srovnaná se zemí, srub bratří Nedvědů trouchniví

Je to smutný pohled. Když odchází něco, co jsme tak důvěrně znali. Pojďte si připomenout slavnou restauraci a pořad Sejdeme se na Vlachovce spjaté s Pepíčkem Zímou i dalšími známými umělci. Zveme vás také na návštěvu do srubu v osadě Toronto, kam kdysi jezdili Honza a František Nedvědovi a kde skládali své písně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Srub bratří Nedvědů | Foto: Otisky času