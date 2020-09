Cílem akce je především přiblížit veřejnosti činnost této sociální služby a snížit tak prahy mezi klubem a jeho okolím. Aktivity nízkoprahových klubů se totiž někdy ze strany veřejnosti setkávají s nezájmem či nepochopením a právě tomuto chtějí pracovníci Klubu Bunkr Nový Jičín předejít. V Klubu Bunkr mohou najít útočiště děti a mladí lidé ve věku 11 - 20 let, kteří mají potíže ve škole, vymýšlí si riskantní zábavu, cítí se osamoceni nebo řeší složité životní situace a nemají kolem sebe oporu dospěláka, který by je vyslechl.

"Naše nízkoprahové, tedy snadno dostupné, zařízení je především o prevenci. Naše klienty motivujeme, podporujeme je k aktivitě, pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a nabízíme jim podporu při zvládání různých životních situací," vysvětluje činnost Klubu Nikola Vajdová, vedoucí. Aktivity Klubu probíhají v Jičíně na Tyršově ulici, pracovníky Klubu však můžete potkat i v ulicích Nového Jičína. V letošním roce totiž Klub rozšířil svou činnost o tzv. terénní formu práce neboli streetwork. Pracovníci Klubu tak vychází do ulic Nového Jičína na místa, kde se přirozeně děti a mladí lidé zdržují, tam je kontaktují, nabízí jim různé aktivity na vyplnění volného času, podporují je a poskytují jim pomoc.

"Dětem a mladým lidem někdy může bránit ve vstupu do našeho Klubu ostych, obavy z nového, neznámého prostředí či předsudky. Protože chceme těmto překážkám předejít, v letošním roce jsme přišli navíc ke klubovým aktivitám i s terénní formou práce. Nečekáme tedy, až za námi děti a mladí lidé přijdou, ale jsme to my, pracovníci Klubu Bunkr, kdo vychází do ulic Jičína a přináší dětem a mladým lidem klubové aktivity," doplňuje vedoucí Klubu.

S celou činností Klubu Bunkr Nový Jičín se veřejnost může seznámit na Dni otevřených dveří 22.9.2020 od 14:30 do 19:00 hod.

Zuzana Bocková