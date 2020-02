Tyto hry jsou našimi společníky při dlouhých zimních večerech, pomáhají zabít nudu o letních prázdninách, odpočinout si od školy a přijít na jiné myšlenky. Umožňují lidem být spolu, bavit se, prožívat přesvědčivé výhry i drtivé porážky.

V ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátu pod Radhoštěm začal od listopadu pracovat Klub deskových her, který vedou paní učitelky Jana Bartošova a Hana Švrčková. První velkou akcí, kterou příznivci deskových her uspořádali, byl školní turnaj v sudoku. Žáci během ledna trénovali luštění sudoku ve svých třídách i doma tak, aby mohli mezi sebou vybrat dva nejlepší řešitele. Školního kola se zúčastnilo 60 dětí, které byly rozděleny podle ročníků do 4 kategorií. Vítězi se stali Ján Boldiš a Patrik Jozek (1. a 2. třídy), Tereza Tichá (3. až 5. třídy), Jakub Vondráček (6. a 7. třídy), Kateřina Ondruchová (8. a 9. třídy).

Jaké další plány mají příznivci deskových her na Tyršovce? Chtěli by vyzkoušet další hry, například shikaku, abaku, matematiko a přemýšlejí o další soutěži, tentokrát by to mohly být piškvorky. Nebo vyzvat žáky okolních škol k turnaji v sudoku?

Petr Ondryáš, ZŠ Tyršova 913