Jednou se budou moci turisté vydat na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd v doprovodu Lašského krále, a jednou za západem slunce.

Výstup s názvem „Po stopách zbojníka Ondráše“ bude především skvělým prázdninovým výletem pro rodiny s dětmi, které doprovodí samotný Lašský král. Ten se uskuteční v úterý 18. srpna 2020, kdy sraz účastníků bude v 8.30 hod. u hotelu Rajská bouda v Malenovicích. Díky zastávkám a vyprávění krále a jeho doprovodu se stane výstup především pro děti jednodušší a mnohem příjemnější. Navíc budou malí účastníci cestou na rozcestí Lukšinec motivováni, protože je zde bude čekat jedno velké dobrodružství.

O týden později, v pátek 28. srpna 2020, si pořadatelé Lysohorských nej připravili další speciální výstup, tentokrát za západem slunce. Vycházet se bude opět z Malenovic, ale čas výstupu se z tradičních 8.30 hodin přesouvá až na 16.00 hod. V průběhu výstupu účastníci objeví krásu Satinských vodopádů, poznají nejstarší hospůdku v Beskydech, seznámí se se zbojníkem Ondrášem, dozví se různé pověsti tradující se o Lysé hoře, a průvodce i připomene, že není radno podceňovat ani Lysou horu. Účastníci by neměli zapomenout na baterky a čelovky, do údolí se bude totiž scházet již za tmy.

Obě akce je nutné rezervovat minimálně 3 dny předem na telefonním čísle 558 676 909 nebo e-mailem janovska.dagmar@ticfm.cz

Ceník speciálních výstupů:

Po stopách zbojníka Ondráše 100,-Kč/dosp., 50,-Kč/dítě

Výhoda s Beskydy Card - 20 %

Za západem slunce 80,- Kč/dosp., 60,-Kč/dítě do 15 let, děti do 6 let ZDARMA Výhoda s Beskydy Card – 20 %



Termíny komentovaných výstupů na Lysou horu ZDE

Lucie Talavašková