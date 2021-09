Závěrečný koncert deváté sezóny je naplánován na úterý 14. prosince. The Cello Boys nabídne efektní propojení hudebních stylů klasiky, rocku či moderny. Vstupenky mimo předplatné na všechny tyto koncerty jsou v prodeji ve frenštátském Turistickém informačním centru. Do 21. září se také ještě v Domě kultury mohou přihlásit noví zájemci o abonentní předplatné na sezónu 2021.

Osmá úspěšná koncertní sezóna ve Frenštátě pod Radhoštěm tímto koncertem skončila, ale už za dva týdny se mohou diváci těšit na slavnostní zahájení deváté sezóny. Ta má do konce roku na programu celkem tři vystoupení. Už v úterý 21. září 2021 diváci uvidí a uslyší půvabnou harfistku Kateřinu Englichovou a charismatického hobojistu Viléma Veverku. V úterý 9. listopadu do Frenštátu už podruhé zavítá nejznámější česká Carmen Andrea Tögel Kalivodová. Spolu s ní vystoupí jeden z nejobsazovanějších muzikálových zpěváků Marian Vojtko. Za doprovodu Moravského klavírního tria tak diváky čeká exkluzivní spojení opery a muzikálu.

K závěrečnému koncertu každé abonentní sezóny patří tradičně losování výroční ceny, která je speciálním bonusem pro všechny držitele abonentek. Zatímco na každém z koncertů je vylosován jeden abonent, který získává večeři pro dvě osoby na Hotelu Troyer v Trojanovicích, tak na závěrečném koncertu sezony se navíc losuje velká výroční cena. Ta obsahuje kulturní zážitek v naší nebo zahraniční metropoli od spolu pořádající agentury GlobArt, dále zapůjčení vozu značky Renault od společnosti Bono Auto s plnou nádrží, láhev italského vína z vinotéky Storica Enotria a květinu ze síně květin Gallery. Letos padl los na šťastného výherce, který získal v rámci této zážitkové ceny kulturní zážitek pro dvě osoby v Národním divadle v Praze. Při přebírání ceny na pódiu se svěřil, že těsně před vylosováním letošního výherce manželka řekla: "Tak to bychom mohli vyhrát". A její přání bylo ihned vyslyšeno.

Frenštát slyšel výkon světového formátu, který byl po zásluze odměněn dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Takto publikum odměnilo Smetanovo trio, které v úterý 7. září 2021 svým koncertem slavnostně uzavřelo osmou koncertní sezónu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Díky veškerým opatřením a uzavřením, se kterými se kultura potýká už druhým rokem, trvala tato abonentní sezóna roku 2020 neuvěřitelných 21 měsíců. Součástí závěrečného koncertu bylo také tradiční losování výroční zážitkové ceny pro jednoho z abonentů, který získal vstupenky do Národního divadla v Praze a řadu dalších benefitů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.