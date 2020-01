Zahajovací koncert osmé koncertní sezony potvrdil stále zvyšující se programovou úroveň cyklu, který se během let stal nejen významnou kulturní, ale také společenskou událostí. Vynikající sopranistka Patricia Janečková a rakouský barytonista Martino Hammerle-Bortolotti na jevišti doslova zářili.

Zazněly árie z oper Wolfganga Amadea Mozarta, Giacoma Pucciniho a operet Franze Lehára, Emmericha Kálmána a Johanna Strausse. Moravské klavírní trio navíc v mezihrách uvedlo instrumentální skladby Johannese Brahmse, Zdeňka Fibicha, Josefa Suka a Zdeňka Krále.

Sopranistka Patricia Janečková na sebe poprvé upoutala pozornost už v jedenácti letech v televizní soutěži Talentmania. Od té doby si její mimořádný pěvecký talent v kombinaci s přirozenou krásou získal fanoušky po celém světě a ti mnohdy neváhají za Patricií cestovat. Frenštátský koncert v tomto nebyl výjimkou.

V publiku se objevil pan David, který na tento koncert přiletěl až z Londýna. Přijeli také návštěvníci z Prahy nebo Slovenska. Patricii svým osobitým způsobem doplnil vynikající rakouský barytonista s italskými kořeny Martino Hammerle-Bortolotti. Šarmantní švihák svým zvučným hlasem i sebejistým vystupováním okamžitě ovládl sál a ihned si frenštátské publikum získal. Martino se s Patricií při vzájemných duetech dokonale doplňovali. Elegance a mužnost se tak snoubila s křehkou krásou, jak ve vokální, tak vizuální podobě.

Moravské klavírní trio pod vedením Jiřího Jahody patří ke stálicím frenštátské scény. Vedoucí Jiří Jahoda opět svými vtipnými komentáři příjemně odlehčil program a také dokázal, že i nemilá skutečnost, jako je hra na vypůjčené housle, neboť jeho koncertní nástroj, den před tímto koncertem utrpěl nehodu, ho nemůže rozhodit.

„Pěvci jsou úžasní, opravdu krásné, ale já doslova valil oči na to, jak Moravské klavírní trio zahrálo ten Brahmsův Uherský tanec. Já jsem starý muzikant, houslista, takže to jak to pan Jahoda vystřihl na vypůjčených houslích, mi přišlo opravdu neskutečné,“ nešetřil slovy uznání pan Zdeněk, stálý návštěvník koncertů. „Já osobně němčinu, jako jazyk vůbec nemusím, ale když jsem ji dnes slyšela zpívat slečnu Janečkovou a pana Hammerleho, tak mi přišla opravdu moc krásná,“ svěřila se pořadatelům se smíchem po koncertě paní Anna z Petřvaldu.

Bylo jasné, že po takovýchto výkonech musel zákonitě přijít dlouhý potlesk ve stoje a opravdu dlouhá děkovačka i s přídavkem. Odměnou pro účinkující byl nejen potlesk, ale také originální květinové vazby ze Síně květin Galery Jany Fischerové.

V roli účinkujících si první koncert sezony 2020 užila také žákyně ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm houslistka Věra Špačková. Ta v úvodu koncertu v rámci programu „Pomáháme talentům“ zahrála za klavírního doprovodu Martiny Hanákové skladbu Salut d´Amour Edwarda Elgara.

Marian Žárský, MěKS Frenštát pod Radhoštěm: