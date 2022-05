„Určitě je na lidech znát, jak je velmi těší, že se opět mohou zapojovat do hromadných sportovních akcí a setkávat se. Když se navíc přidaly podmínky, které byly stoprocentní, vydařil se pochod na výbornou. Největší zájem byl jako asi tradičně mezi dospělými o střední trasu na 13,5 kilometru a mezi dětmi pochopitelně o tu nejkratší s pohádkovým lesem,“ uvedla Jana Kovaříková z pořádajícího sportovního klubu TJ Rybí.

Vyznavači pěší turistiky se setkali v sobotu ráno na fotbalovém hřišti TJ Rybí, odkud vyráželi od 7 hodin za krásami okolní krajiny. Mohli si přitom zvolit absolvování některé ze tří tras – na 25 km, 13,5 km nebo 10 km. Posledně jmenovaná, přezdívaná také jako kočárková, nabídla dětem možnost setkání s oblíbenými postavami z večerníčků, jako jsou Pat a Mat, Hurvínek, Rumcajs a mnoho dalších. Pod jejich dozorem se pak zapojovaly do sportovních soutěží všeho druhu.

„Zábava poté na hřišti pokračovala až do večerních hodin. Kdo úspěšně dorazil do cíle, dostal pamětní dřevěnou visačku s unikátním motivem a mohl se zapojit s číslem, jež obdržel ráno, do slosovatelné tomboly. Mezi cenami nechybělo sportovní vybavení ani dobroty od místní cukrářky. O parádní atmosféru a zábavu se postarala také kapela Cizinci, která hrála k tanci i poslechu,“ vylíčila Jana Kovaříková.

Michaela Kratochvílová

