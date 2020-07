Léto s Ostravskou: Prázdninové workshopy v ZOO, v parku i na Pustevnách

Jak vypadá zvířecí chlup nebo lidská tkáň pod mikroskopem? Co dělat, když se někdo topí? A jaké to bude, až vám bude o pár desítek let více? Ostravská univerzita připravila prázdninové vzdělávací a zábavné workshopy pro veřejnost zdarma. První z nich se koná již zítra.

Léto podle Ostravské? Voda, hory i centrum Ostravy a pořádná nálož prázdninových workshopů k tomu | Foto: archiv: OSU