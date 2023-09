Reportáž ze Slovenska nám poslala čtenářka Pavlína Kollárová, děkujeme.

Archiv Literárního klubu P. Bezruče Frýdek-Místek. | Foto: Dajana Zápalková

Druhý zářijový víkend navzdory ještě velmi letnímu počasí proběhlo ve slovenském Martině mezinárodní setkání literátů ze Slovenska, České republiky a Polska.

Konal se již 19. ročník Martinské poetické jeseni (MPJ), kterou pořádá Turčianská knižnica v Martině a literární klub Duria za finanční podpory Fondu na podporu umenia.

MPJ je od samého počátku spojována s její zakladatelkou a organizátorkou Taťánou Sivovou, která letos předala žezlo své nástupkyní Dance Kapustové spolu s ostatními pracovnicemi knihovny a členy LK Duria. Na setkání přijalo pozvání okolo čtyřiceti autorů z různých koutů a literárních klubů zúčastněných zemí.

Program MPJ byl opět pestrý a hodně zajímavý. V pátek začal slavnostním literárním odpolednem v Turčianské knihovně, kde slovenští a čeští recitátoři přednesli ukázky z tvorby zúčastněných literátů, vše krásně doplnila Bibiana Kuštárová hrou na klavír a umělecké seskupení „Múzy tvorivé“. Hlavní náplní literárního setkání byly pak přednášky o historii i současnosti a rozsahu aktivit Matice slovenské, návštěva zahrady Národního muzea a prohlídka Národního hřbitova v Martině, vše pokaždé s odbornými průvodci a lektory.

Velmi povedené byly literární dílny pod vedením Marka Matušky, který dokázal zapojit do zábavné formy tvůrčího psaní všechny zúčastněné. Martinská poetická jeseň je především setkání lidí se stejným zájmem, proto nechyběly ani tentokrát večery při hudbě a zpěvu, přátelské rozhovory a autorská čtení. Ačkoli se v Martině sešli lidé z různých míst, bylo to téměř rodinné setkání, protože my, poetové, jsme jedna velká rodina.

Pavlína Kollárová