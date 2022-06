Hlavním letošním hostem budou britští The Brand New Heavies se sólistkou Angelou Ricci, fanoušci se mohou těšit i na řadu zatím méně známých jmen.

„Vždy se snažíme o pečlivě vybraný mix žánrů, chceme kombinovat náročnější hudbu se zábavou, takže každý si najde to své. Historicky již na festivalu vystoupilo více než 80 souborů a odhadem asi 440 interpretů, mezi nimiž byla taková jména jako Kenny Garrett Quartet, Billy Cobham Band, The Yellow Jackets, Dave Weckl Band, Electro Deluxe, Ida Nielsen Band nebo PATA. Ale každý ročník je něčím výjimečný," představuje koncept festivalu jeho zakladatel Boris Urbánek.

Ten si letos ke své kapele BBC pozval na pódium saxofonistu Jiřího Haladu a společně zahrají v Docku 16. června. „Jsem velmi rád, že přijal mé pozvání. U nás je spíš neznámý, protože krátce po vojně emigroval do Německa, kde se přiřadil k jazzové špičce. Nedávno se vrátil do ČR a myslím, že teď je na místě představit ho jako vynikajícího saxofonistu i domácímu publiku,” vysvětluje Boris Urbánek.

V hlavní festivalový den, 23. června, na Slezskoostravském hradě vystoupí i česká kapela TRIPlay, kterou tvoří velmi mladí a přesto už zkušení muzikanti fungující i v jiných uskupeních Jan Uvira, Kryštof Tomeček a Marek Urbánek.

Instrumentální trio ve složení kytara, klávesy a bicí nabídne originální aranžmá se srozumitelnými melodiemi na hranici jazz rocku. Podobně originální vystoupení lze očekávat od uznávaného tvůrce Igora Ochepovského.

Kromě stálých spoluhráčů ho doprovodí také turecká zpěvačka Ilaey věnující se ve vlastní tvorbě mísení východních zpěvů s elektronikou. Vyvrcholením pak budou The Brand New Heavies z Londýna.

„The Brand New Heavies jsou kultovka, naposledy hráli v ČR před dlouhými 13 lety, uslyšíte nefalšovaný soul a funky s živou dechovou sekcí. Jedenáctičlenný ansámbl jsme se snažili dostat do Ostravy přes dva roky, kvůli pandemii se vše podařilo až letos. Bude to velká show a věřím, že si opět zatančíme", dodává s úsměvem produkční festivalu Marcela Kučová, která zároveň sama vystoupí v jednom z klubových koncertů v Docku s novou ostravsko-zlínskou formací CHOPS.

Čtrnáct dnů plných jazzu slibuje výjimečné hudební zážitky.

