Lucie Kremlingová, která se mažoretkovému sportu věnuje pod vedením Terezy Kuchyňkové pod Domem dětí a mládeže Kopřivnice, v Ostravě vybojovala v kategorii sólo s jednou hůlkou stříbro, tedy titul 1. vicemistryně světa.

„Na mistrovství světa jsme se se sestavami nerozloučily tak, jak jsme si přály a spíše se nedařilo, než dařilo. Byla to pro nás všechny emočně náročná soutěž,“ zhodnotila krátce vystoupení svých svěřenkyň Tereza Kuchyňková. „Loni děvčata stála na stupních vítězů třikrát a tentokrát jenom jednou,“ dodala.

Náladu pak trenérce zvedlo sobotní vystoupení Adély Aujezdské na V. ročníku Světového poháru mažoretek, kde získala v kategorii sólo s jednou hůlkou 2. místo.

Vystoupení čtyř kopřivnických mažoretek bylo jejich derniérou. Adéla Aujezdská nastupuje na vysokou školu a ostatní tři – Lucie Kremlingová, Vendula Barešová a Diana Pálková se budou připravovat k maturitě.

„Světovým šampionátem skončila pro mažoretkové seskupení Sunny desetiletá, úžasná a tolik naučná éra, na kterou nikdy nezapomenu. Když jsem začala s trénováním mažoretek, nenapadlo by mě, že se mi poštěstí potkat tak skvělé lidi. Během těch let mi pod rukama prošlo mnoho děvčat, ovšem jen to nejsilnější a nejvěrnější jádro zůstalo. Byly jsme víc rodina než tým, kterou doplňovali jejich skvělí rodiče,“ vyznala se ze svého vztahu k mažoretkám Tereza Kuchyňková, která teď plánuje dát si od trénování pauzu a věnovat se svým malým synům.