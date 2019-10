Pan Josef se narodil v roce 1925, svůj produktivní život prožil jako dělník a to především v Zemědělském nákupním a zásobovacím podniku. Ve volném čase se věnoval péčí o rodinu, dům a chovu domácího zvířectva. Do doby kolektivizace zemědělství pomáhal rodičům v soukromém hospodaření, pak choval ovečky, králíky, slepice a holuby.

Paní Zdenka se narodila roku 1929. Z počátku pracovala v chemickém závodě Optimit v Odrách a ostatní dobu, kromě výchovy dětí, pracovala jako prodavačka ve smíšeném zboží v Luboměři.

Výpomoc rodičům v soukromém zemědělství byla i pro ni samozřejmostí.

Od roku 1951 žijí společný život. Vychovali čtyři děti, které se jim narodily během necelých pěti let. V současné době mají 10 vnoučat a 14 pravnoučat. Žijí v rodinném domku a společně se starají o domácnost. Paní Zdenka stále vaří, pere, žehlí, chodí nakupovat, ráda peče cukroví a kynuté buchty. Stará se v zahrádce o květiny, jahody a zeleninu, navštěvuje knihovnu a čte hlavně časopis Květy. Pan Josef obstarává ovečky, králíky, slepice, suší seno, pěstuje brambory, řepu, stará se o topení a přípravu dřeva na zimu. Ve skleníku má rajčata a hroznové víno. Občas sedne na kolo, aby měl přehled o dění v okolí. Spolu poslouchají rádio, sledují dění v televizi a zúčastňují se společných akcí ve vesnici.

Život berou, jak jde a užívají si toho, co jim dává. Vzpomínají na to dobré, co prožili a nikomu nezávidí současný shon a stres, kdy všichni potřebují vše a ihned.

Přejeme jim další hezké společné chvíle.

Syn Karel Čech