V předposledním 12. kole krajského přeboru mladších žáků si novojičínští mladí fotbalisté, po vynikající sezóně, kdy až na jedinou prohru 1. 9. 2019 se Slávii Opava, vyhráli všechny zápasy, zajistili 26. 10. 2019 výhrou 9:1 nad Horní Suchou pohodové přezimování na prvním místě.

Mladí novojičínští fotbalisté přezimují v krajském přeboru na špici tabulky. | Foto: Jan Kopera

Zdálo se, že vítězství v posledním 13-tém zápase, v sobotu 2. listopadu 2019, proti tabulkovým 5. Vítkovicím bude už jen třešnička na dortu podzimního úspěšného tažení. To se však nestalo a duel na domácí umělce proti Vítkovicím se novojičínským mladým fotbalistům nevydařil tak, jak by si přáli. Po obdržených bleskových 2 gólech si sice uvědomili, že se už 5 minut hraje a začali hrát to svoje, tak jako v předcházejících vítězných zápasech. Nicméně přes veškeré jejich snažení se jim do konce zápasu ani po 5 – 6 vyložených gólových šancích nedařilo skórovat a zvrátit tak osud zápasu ve svůj prospěch. Naopak Vítkovice v prvním poločase přidaly ještě jeden gól a tak nakonec zápas FK NJ : Vítkovice i přes urputnou snahu domácích fotbalistů skončil 0:3 ve prospěch Vítkovic.