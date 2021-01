Letošním rokem muzeum v Příboře zahajuje pomyslnou sérii zajímavých výročí. V srpnu to bude 110 let od Krajinské výstavy konané v Příboře. Na ní bylo shromážděno velké množství exponátů, které představovaly základ pozdějšího muzea.

Centrum tradičních technologií, stálá expozice 2021. | Foto: Petra Vidomusová

To bylo založeno v roce 1912 a v příštím roce oslaví úctyhodných 110 let. Třetí výročí bude následovat v roce 2023 – to uplyne 60 let od doby, kdy se muzeum stalo nedílnou součástí dnešního Muzea Novojičínska.