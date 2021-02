Prostě, na to všechno bude víc, času právě od Hromnic!

Chvilku prší, hned zas sněží, bílá duchna venku leží a čas neuvěřitelně běží.

Jo, bejvávalo, bejvávalo, kdy počasí si s lidmi hrálo?!

Vždy bylo to tak! Věřte mi! Jak je známo na zemi, v tento čas i burácelo! Nebe nad zemí se chvělo! A lidé se blesků báli, a tak svíčky nachystali, aby se blesk s děsným hromem neutrhl nade krovem a zaletěl o kus dál! Plamen svíčky plápolal.

Proto název, lidičky, dle těch hromů …. Hromničky!!

To je jen tak pro osvětu! Povídat je slyšet tetu.

"Však, kde nyní burácelo? Věřit se to těžko chtělo! U nás v dolní komoře! Jak kohouti na dvoře, strkali se poslanci! Nedělám si legraci!

A zbytek čučel na potyčku! Já bych zapálila svíčku nad tím poslaneckým domem! Kdo si hraje v Praze s hromem?!

Tahle úroveň mě trápí, vždyť naší vizitkou jsou chlapi, co dělají ostudu! Co je to za pobudu, který v tričku ve sněmovně, z důvodu či bezdůvodně, vystupuje za lidi? Že se, prosím, nestydí!!

Nejsme přece na Balkáně! Vulgarismy nejsou zbraně a ten neurvalý pán, měl by býti potrestán ! Dávati si do nosu a to v přímém přenosu?!!! To mě tedy vážně mrzí!!"

Utírá si babka slzy.

P.S. K tomu patří už jen douška, chyběla mu navíc rouška!! Volný ring, pln volných půtek! Ve sněmovně černý čtvrtek!!

(meš)