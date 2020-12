Adventní a vánoční náladu zachycují na svých obrázcích a dekoracích děti z mateřských, základních, středních škol a Centra volného času Astra z Frenštátu pod Radhoštěm různými výtvarnými technikami.

Je až neuvěřitelné, že i letos, aniž by bylo předem dané nějaké konkrétní téma, je výstava propojena několika stejnými motivy, barvami a prvky.

Na obrázcích tak návštěvníci kromě tradičních symbolů jako jsou andělé, čerti, sněhuláci a sněhové vločky najdou stromy, kouzelná městečka, lapač snů, lední medvědy nebo svátečně připravenou tabuli studenty Hotelové školy.

Zdroj: MěKS Frenštát

V letošním roce přípravy výstavy zkomplikovala aktuální situace a především omezení výuky na školách. Dlouho jsme společně se školami zvažovali zda výstavu přesto zachovat, případně v jaké formě.

Nakonec vzhledem k návratu části dětí, žáků a studentů do škol, jsme se nakonec rozhodli výstavu uspořádat v klasické formě, nicméně v trochu umenšené podobě, která závisela na aktuálních možnostech jednotlivých škol.

Tato výstava je tak jednou z mála akcí, které bylo letos možné uskutečnit a my jsme za to moc rádi.



Výstava je přístupná zdarma ve foyer frenštátského Domu kultury od 10. do 22. prosince a následně od 4. do 29. ledna 2021 v rámci provozní doby Domu kultury a Městské knihovny.

Dále samozřejmě v závislosti na aktuálních protiepidemických opatřeních.



Zuzana Kalinová,

Městské kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm