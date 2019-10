Pokud jste se o víkendu 21. a 22. září pohybovali na oblíbeném kopci Svinec v Novém Jičíně, možná vám sem tam nad hlavou proletěl plastový talíř. Jednalo se zřejmě o discgolfový disk.

Sjelo se zde totiž 86 hráčů ze střední Evropy, aby se proti sobě utkali a zjistili, kdo z nich je ten nejlepší. Jednalo se o tyto země: Slovensko, Rakousko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Česko. Hráče v pátek 20. září na zahajovacím ceremoniálu svým anglickým projevem přivítal i místostarosta města Nový Jičín Ondřej Syrovátka.

V sobotu ráno je přivítalo sluníčko, které je doprovázelo celý den, a když dohrávali poslední jamky, pomalu se s nimi loučilo. Ano, tak dlouhé to bylo. Hráči hráli dvě kola na osmnáctijamkovém hřišti. Vítr disky v prvním herním kole lehce lechtal, ve druhém kole si s nimi pohrál víc. To je jedna z věcí, se kterou musí hráč, který chce hrát na Svinci, počítat. Když je bezvětrno, je to skoro jako zázrak.

Na tomto turnaji bylo také krásné, že hráčům se nabízely výhledy do okolí. Šlo vidět od Hostýnských vrchů přes Oderské, zříceninu Starý Jičín, až po Radhošť a Lysou horu.

A kteří Novojičíňáci se po sobotním klání dostali na bednu? Bohdan Bílek a František Trenz se společně usadili na děleném druhém místě. V ženách se držela na prvním místě Eliška Bártková. Mezi juniory do 18 let se druhého místa ujal Jakub Dostál.

V neděli se hráči opět probudili do krásného slunečného dne. Vítr ale foukal už od rána, a tak se to na výsledcích třetího kola projevilo.

Po třetím kole následovalo finále pro nejlepších 5 hráčů z každé kategorie. Tam se z Novojičíňáků dostali František Trenz a Bohdan Bílek v kategorii Open, Eliška Bártková za kategorii žen a Jakub Dostál za juniory. Hrálo se zadních devět jamek hřiště (část od chaty Svinec, podél asfaltové cesty až ke Křížku a zpět).

Byl to velký boj až do posledního hodu, jak se často říká. František Trenz šel do rozhozu o druhé místo a nakonec si odnesl krásnou bronzovou medaili. Bohdan Bílek bral páté místo v kategorii Open. Jakub Dostál postoupil do finále z děleného druhého místa. Nakonec se mu podařilo o jeden bod urvat i konečné druhé místo. Eliška Bártková vybojovala mezi ženami od 18 let třetí místo.

Ostatní jičínští hráči se umístili následovně:

Kategorie Open:

Přemysl Novák - 7. místo

Radek Dostál, Jakub Knápek - dělené 8. místo

Jakub Veselý - 30. místo

Petr Masník - 34. místo



Kategorie Junior:

Šimon Galia - 7. místo

V celkovém hodnocení národů střední Evropy drží Česká republika po tomto mistrovství zasloužené první místo.

Nezbývá už nic jiného než poděkovat všem, kteří se na přípravě turnaje podíleli. A že jich nebylo málo. Místní klub Moravian Gators měl na přípravě největší zásluhy. Hřiště začali jeho členové stavět s velkým časovým předstihem a věnovali do příprav spoustu svých sil a volného času.

Při sekání vypomohly i Technické služby města Nový Jičín, za což jim patří velké díky. Největší obdiv patří předsedovi klubu Moravian Gators a řediteli a hlavnímu organizátorovi turnaje Kryštofu Novákovi. Hladkému průběhu turnaje pomáhala velká parta skvělých dobrovolníků, kteří byli pod vedením zkušeného Karla Dostála. Bylo jich okolo třiceti.

Velké poděkování patří vlastníkům pozemků na Svinci a JZD Starojicko, kteří nám umožnili postavit osmnáctijamkové hřiště a ukázat tak krásu našeho okresu zahraničním hráčům. A ve výčtu těch, kterým patří poděkování nesmějí chybět ani sponzoři. Toť vše, tak zatím, a ať to lítá!

Autor: Eliška Bártková