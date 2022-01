Jak jste se dostal k fotografování? Pamatujete si na své první snímky? K fotografování jako takovému jsem se dostal úplně náhodou, a to díky dostupnosti Beskyd, ve kterých bydlím. Mé oko bylo zvědavé, jak můžou ty naše krásné hory vypadat z fotoaparátu a bylo to (smích). Můj první stroj byl Nikon D3300, nyní vlastním Nikon z6 a Nikon z50 + tři drony. Mé první snímky si pamatuji moc dobře, byly to právě fotky našich krásných Beskyd a Valašska. Je to moje srdcovka.

Jiří Baran

Znamení: Střelec

Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm

Povolání: Fotograf, Drone pilot (J.baran photographer)

Co nejraději fotíte a co je podle vás nejtěžší zachytit?

Nejraději fotím samozřejmě krajinu. A nejtěžší? Za mě určitě jedoucí auto, máte totiž jen jeden pokus. To jsem zjistil díky českému mistráku, který prezentuji v Deníku, a nebo při mé nedávné návštěvě dvou podniků WRC (World Rally Championship) v Itálii a Finsku.

Fotografování zažívá v posledních letech obrovské boom a to i díky kvalitním mobilům, které se dnes dokážou vyrovnat i kvalitním fotoaparátům. Jaké fotky se podle vás lidem líbí?

Myslím si, že všeobecně zaujmou krajinky, a to v každém ročním období, pak také různé stíny a samozřejmě západy slunce či východy měsíce. Příroda je kouzelná a stále nějak čaruje a tím pádem je každá fotka originál. Nikdy neuděláte stejný záběr, a to mě na tom baví.

Zdroj: Jiří Baran

Je těžké v dnešní době prorazit jako fotograf?

Ano je a velmi. Proto si velice vážím spolupráce s Deníkem, která mě posunula zase dál. Získal jsem nové možnosti, zkušenosti a poznal nová místa.