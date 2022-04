V pátek 1. dubna se děti ze sedmi tříd sešly v 17 hodin ve škole, aby otestovaly nejen svou samostatnost, ale i své literární schopnosti. Nabídky činností a zaměření jednotlivých skupin byly různé. Od samotného Hanse Christiana Andersena, přes Josefa Ladu, různé ilustrátory, pohádky, dílo Jaroslava Foglara až ke Dni ptactva, kterým se zabývala jedna skupina.

Atmosféra v jednotlivých třídách byla přátelská, plná soutěživosti, zábavy i veselého vzdělávání. Pro mnohé děti to byla první příležitost nocování bez rodičů. Větší děti měly připravený i noční program ve velké tělocvičně. Pan učitel Petr Ondryáš byl pasován do role průvodce a pro čtyři kolektivy připravil exkurzi do běžně nepřístupných prostor školy.

Ráno se žádné dlouhé víkendové vyspávání nekonalo, nejmenší štěbetálkové budili své okolí již od šesti hodin. Mnohým se domů nechtělo a určitě by si program prodloužili až do pondělí. Regenerační schopnost učitelů ovšem nemá požadovanou kapacitu, proto byly děti předány rodičům a s radostí si všichni zamávali.

Pavla Novotná, učitelka ZŠ a MŠ Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

