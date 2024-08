Obyvatelé bytového domu v nových vyvýšených záhonech pěstují drobné ovoce a zeleninu. Náklady na vybudování komunitní zahrádky dosáhly výše 73 000 Kč a uhradilo je město Frenštát pod Radhoštěm. Dále se už o zahrádku budou starat a využívat ji samotní občané.

„V loňském roce se na mne obrátili paní Alena Šlosarová a pan Jiří Kuhn, kteří v dané lokalitě bydlí, s myšlenkou založení komunitní zahrady. Připravili detailně propracovaný návrh, jak by zahrádka měla vypadat a co by mělo být její součástí. A město tento projekt podpořilo a zajistilo i potřebné financování,“ řekl Jan Rejman, starosta města Frenštát pod Radhoštěm.

Ve spolupráci s Technickými službami města tak vznikla komunitní zahrádka, kterou tvoří vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny a ovoce „Součástí komunitní zahrádky je i kompostér, solární závlahový systém, venkovní retenční nádrže a sběrač dešťové vody,“ doplnil Petr Koblovský z Technických služeb města.

Cílů tohoto společného participativního projektu občanů a města bylo hned několik. „Chtěli jsme využít prostor, který patří městu a byl do té doby nevyužitý, k něčemu smysluplnému, umožnit lokální malopěstitelství a v neposlední řadě podpořit propojení komunity obyvatel našeho bytového domu. Chtěli bychom poděkovat městu Frenštát pod Radhoštěm a jeho vedení nejen za finanční podporu, ale také za spolupráci při realizaci naší komunitní zahrádky,“ poděkoval Jiří Kuhn, spoluautor celého projektu. Město naopak získalo zkušenosti z realizace participativního projektu.

„Podpořili jsem udržitelné malopěstování ovoce a zeleniny v prostředí městské zástavby, vytvořili podmínky pro využití bioodpadu přímo v místě jeho vzniku, získáváme také informace o provozování a využívání sběru dešťové vody a mnohé další. Výsledek naší společné práce je výborný a mohu velmi rád říci, že bychom rádi takové projekty i nadále podporovali a rozvíjeli,“ uzavřel starosta města.