Školní zahrada mateřské školy Markova ve Frenštátě pod Radhoštěm prošla velkými změnami při realizaci projektu Zahrada pro všechny smysly financovaného v rámci schváleného dotačního titulu Státního fondu životního prostředí.

Nová zahrada u MŠ Markova ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí dětem pestré využití. | Foto: Archiv MŠ Markova

Děti se na proměně zahrady podílely svými návrhy, od začátku sledovaly její postupné budování, pozorovaly bagry a nakladače při práci a podle vyhloubených děr v zemi hádaly, co zde bude nového. A co by podle nich nemělo na zahradě snů chybět? Velký bazén, nafukovací hrad a trampolína.