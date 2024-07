Nejen vůně, ale i mnohé chutě dokážou vyvolat dokonalou iluzi prázdninových dní strávených u babičky na venkově. Borůvkové knedlíky jsou jednoznačně jídlem, které k létu patří, ať už vzpomínáte právě na ty pohodové dny u prarodičů, nebo jste se vypravili na túru do Beskyd, či jen tak na procházku přírodou. Díky receptu mistra šéfkuchaře Josefa Tydlačky z Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích můžete připravit fantastický borůvkový pokrm. V Karlovicích dokonce pořádají i kurzy přípravy knedlíků.

„Příprava borůvkových knedlíků nevyžaduje mnoho ingrediencí, zato je třeba dodržet některé zásady. Jen tak bude výsledný pokrm vláčný a lahodný, přesně takový, jak ho uměly naše babičky,“ říká Josef Tydlačka, valašský rodák a šéfkuchař ve Velkých Karlovicích. Tam také pořádají Kurzy přípravy borůvkových knedlíků – a to nejen v létě, kdy je ta pravá borůvková sezona, ale i během roku. Do knedlíků totiž lze použít jako náplň nejen čerstvé plody, ale i mražené, nebo borůvková povidla.

Kynuté borůvkové knedlíky

Suroviny na 4 porce:

Na těsto: 400 g polohrubé mouky, 350 g hladké mouky, 1 vejce, 42 g droždí, 200 g cukru moučka, špetku soli, 100–150 ml vlažného mléka (dle potřeby)

Na kvásek: 1 lžičku cukru krystal + 50 ml vlažného mléka + 1 droždí (42 g)

Na náplň: 0,25 kg lesních borůvek (nebo mražených či borůvková povidla)

Na ozdobu a ochucení: 150 g moučkového cukru, 250 g nastrouhaného tvrdého tvarohu, 100 g rozpuštěného másla

Postup:

1. Nejprve si připravíme kvásek z droždí, cukru krystalu a vlažného mléka: do misky nasypeme cukr, rozdrobíme na něj droždí a vše zalijeme vlažným mlékem. Promícháme, aby vzniklo řidší těstíčko – kvásek. Když zvětší svůj objem asi o polovinu a začnou se na něm tvořit bubliny, znamená to, že kvásek vzešel.

2. Do větší mísy nasypeme obě mouky, přidáme vejce, moučkový cukr, sůl a vlažné mléko. Do této směsi přidáme vzešlý kvásek.

3. Těsto mícháme ručně nebo zpracováváme elektrickým hnětačem či v robotu, dokud není hladké, lesklé a nelepivé. Takto vypracované těsto přikryjeme utěrkou a necháme asi 30 minut kynout.

4. Vykynuté těsto přeložíme na pomoučněný vál a ještě ho lehce propracujeme. Pak z něj vytvoříme delší silný pramen, ze kterého nakrájíme asi pěticentimetrové kousky.

5. Každý kousek pak roztáhneme do čtverce a doprostřed vždy uložíme náplň – asi 2 lžičky čerstvých borůvek. Pak každý kousek zabalíme a zakulatíme do tvaru knedlíku. „Při balení knedlíků je potřeba postupovat pečlivě, aby nikde nevznikly žádné skuliny nebo ztenčené těsto, kvůli nimž by pak mohly knedlíky při vaření prasknout,“ připomíná Josef Tydlačka.

6. Takto připravené knedlíky necháme na vále ještě 10 minut odpočinout a pak je vkládáme do hrnce na pařák a necháme 15 minut vařit. Můžeme také použít parní hrnec.

7. Po této době všechny knedlíky rychle vyndáme a hned každý kousek jemně trochu roztrhneme dvěma vidličkami, aby pára mohla unikat a knedlíky se nesrazily.

8. Hotové knedlíky rozdělíme na talíře, posypeme moučkovým cukrem, strouhaným tvarohem a zalijeme rozpuštěným máslem. „Knedlíky také můžeme servírovat posypané grankem nebo strouhaným perníkem,“ doporučuje velkokarlovický šéfkuchař.