Policisté s hasiči vyjížděli na Novojičínsku v uplynulých dnech hned k několika případům požárů, které vznikly vzplanutím baterií elektrických zařízení elektrokoloběžek a elektrokol. Vzhledem k těmto událostem, bychom chtěli upozornit občany, aby byli opatrní a správnou manipulací a dodržováním bezpečnostních pravidel eliminovali možnost vzniku požáru na těchto zařízeních. Nejčastější příčinou vzniku požárů akumulátorů výše uvedených elektrických dopravních prostředků bývá mechanické poškození baterie nebo nevhodné nabíjení. Následkem pak mohou být vysoké škody na majetku a také zranění osob.

Co je potřeba dodržovat?

Při koupi dát přednost kvalitní a osvědčené značce, tento elektrický dopravní prostředek sice může být cenově dražší, ale vyšší cena ve většině případů znamená vyšší kvalitu (větší odolnost baterie proti vlhkosti a mechanickému poškození). Je potřeba dát si pozor na přehnaně lákavé nabídky a upřednostnit renomované prodejce.

Řídit se doporučením výrobců, jak ve vztahu k bezpečné manipulaci, tak i co se týče životnosti baterie (i stáří baterie může být nezanedbatelným faktorem vzniku vzplanutí a dle doporučení výrobce je pak vhodné po určité době stávající baterii vyměnit za novou).

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Bouřky takto poničily pískové sochy na Pustevnách. Lidi však lákají dál Pískové sochy na Pustevnách dostaly při bouřkách zabrat. Ale stále lákají | Video: Deník/Petr Jiříček

Bezpečné umístění/parkování – eliminace zahoření objektu, především obytných ploch.

Bezpečné nabíjení akumulátoru – důležité je vždy použít originální nabíječku, zvolit vhodné místo a čas např. nabíjení baterky v noci v bytě/domě, kde spí lidé, může znamenat velké nebezpečí. Při dobíjení ať už elektrokoloběžky nebo baterie elektrokola, je potřeba mít dopravní prostředek/baterii pod dohledem, aby bylo možné co nejrychleji řešit případné problémy. Před nabíjením je rovněž vždy potřeba provést kontrolu baterie/zařízení, zda nejeví známky viditelného mechanického poškození.

Jak postupovat při vzplanutí baterie při nabíjení?

Dle doporučení moravskoslezských hasičů je potřeba ve chvíli, kdy se při nabíjení začne z baterie kouřit, ihned vypnout nabíječku a pokud je to ještě možné ve vztahu k teplotě a vývoji kouře, dostat baterii (popřípadě celý elektrický dopravní prostředek, který nemá vyjímatelnou baterii) z domu ven. Pokud už to možné není, ihned opustit objekt. Následně je potřeba co nejrychleji zavolat hasiče, jelikož je nepravděpodobně, že se požár podaří uhasit doma laickými prostředky. Pomoci může ponoření do nádoby s vodou, vše se ale odvíjí od rychlosti rozvoje požáru a především od bezpečnosti pro občany, kteří by se neměli kvůli majetku ohrozit na životě či zdraví.