Novoroční výzva aneb Bude letošní rok plný předsevzetí?

Znáte to, je po svátcích a vy upadáte do mírné deprese z toho, kolik kalorií z cukroví jste během sledování pohádek v televizi spořádali, a že budete letos zase o rok starší. Někdo rekapituluje uplynulý rok, jiný už činorodě sepisuje předsevzetí na ten letošní. Jak to máte po svátcích vy?

Novoroční předsevzetí. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com