Reprezentantem Česka na mistrovství světa v páce v moldavském Kišiněvu byl novojičínský pákař Jaromír Bělunek. Před rokem na stejném místě vybojoval na evropském šampionátu bronzovou medaili.

