Není snad nikdo, kdo by v Novém Jičíně i širokém okolí neznal Pěvecký sbor Ondrášek. O jeho právě skončené koncertní sezóně nám napsal sbormistr Ondrášku Josef Zajíček. Za jeho příspěvek děkujeme.

Květnový koncert v olomouckém chrámu sv. Mořice. | Foto: Se souhlasem Josefa Zajíčka

Po dlouhá léta nás na stránkách věnovaných kultuře informoval svým neopakovatelným jazykem pan Karel Chobot. Bohužel nás drahý přítel již více než před rokem opustil a tak nezbývá, než aby každý podal výčet svých aktivit a úspěchů sám za sebe. Nakonec, jak říká klasik: „…nikdo tě nepochválí líp, než ty sám…“

Novojičínský Ondrášek se po loňských oslavách 55. výročí založení sboru zhluboka nadechl a následující 56. koncertní sezónu prožil nadmíru aktivně a úspěšně. Všechna sborová oddělení (Hrášek, Rarášek, Kulihrášek, Ondrášek, Komorní sbor - více jak 150 dětí a mladých lidí) po celou tuto dobu pilně koncertovala, účastnila se pravidelných zkoušek a soustředění, zájezdů a natáčení. Výčet úspěchů za poslední rok je vskutku impozantní. Vše odstartoval koncertní sbor Ondrášek, který si z říjnového zájezdu do Španělska přivezl dvě zlatá pásma. Na ně navázal Komorní sbor, který si vyzpíval na podzimním festivalu „Gloria“ v Praze rovněž zlatý kov. Následovala šňůra adventních a novoročních koncertů, na kterých se podílela i všechna přípravná oddělení. Krásnou tečkou za vánočním časem byl Novoroční koncert přenášený TV NOE z Ostravy.

OBRAZEM: Západ slunce na Radhošti

Bezprostředně po Novém roce nastalo hektické období zkoušek a soustředění s jediným cílem – obstát na soutěžích v období března až května. A jak to dopadlo? Nejmladší Hrášci vybojovali na regionální přehlídce ve Vsetíně zlaté pásmo. Rarášci si z krajské soutěže v Karviné přivezli rovněž zlaté pásmo a Kulihrášci k tomu všemu vybojovali postup do celostátního kola soutěže pěveckých sborů ZUŠ v Litomyšli. Ani zde se Kulihrášci neztratili. V konkurenci 28 nejlepších českých sborů si vyzpívali zlaté pásmo a cenu poroty Za scénické ztvárnění soutěžního programu. Do podobného soutěžního hemžení se vložil i koncertní sbor Ondrášek, který si na krajské postupové přehlídce MEZZOCHORI vyzpíval hlavní cenu a s ní i postup do celostátní soutěže v Hradci Králové.

Účast Komorního sboru na festivalu v litevském Kaunasu na konci dubna byla jednou velkou parádou. V obou kategoriích získaly „komoračky“ vítězná zlatá pásma a celkově se staly druhým nejúspěšnějším sborem ze 16 účastníků. To vše navíc orámováno přátelským a sluncem zalitým městem Kaunas v nás zanechá na dlouho silné emoce a vzpomínky.

VIDEO: Rybářská sezona začala. Mladík z Novojičínska ulovil téměř metrovou štiku

Ani samotný závěr 56. koncertní sezóny nebyl zdaleka klidný. Přípravná oddělení Rarášek a Kulihrášek se počátkem června zúčastnila letního sborového kempu v Chorvatsku a definitivní tečku za školním rokem napsali nesmazatelným písmem Ondrášci na prestižním festivalu VOCE MAGNA v Žilině. Oba festivalové koncerty se staly oslavou sborového umu a chvála na novojičínské pěvce se hrnula jak od odborné, tak laické veřejnosti. A vlastní soutěž jen podtrhla současnou uměleckou úroveň sboru. Ondrášek tak získal všechno, co se získat dalo, včetně příjemné finanční odměny. Sečteno a podtrženo a slovy básníka řečeno: „ ….to vám byl vážně dobrý (školní) rok…“

A plány na ten příští? Závěr srpna je již pravidelně ve znamení příprav na novou sezónu. Ondrášci jej pravidelně tráví už desítky let v rekreačním středisku „U Kateřiny“ nedaleko Štramberka. Koncem září pak vycestuje padesátičlenný soubor do města měst - Říma, kde se mimo jiné zapojí do celonárodní Svatováclavské pouti, jejímž vyvrcholením bude slavnostní bohoslužba ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu.

Petice ve Fulneku. Zabývá se slovy místostarosty na adresu rodiny Petry Kvitové

Na závěr bych rád poděkoval všem svým kolegům pedagogům a dobrovolným pracovníkům z řad rodičů, bez jejichž dlouholeté pomoci by tato intenzivní činnost nebyla možná. Poděkování rovněž patří Základní umělecké škole v Novém Jičíně, která sbor před třiceti lety přijala pod svá křídla. Mé poděkování míří i k vedení Města Nového Jičína a řadě institucí, se kterými sbor dlouhodobě spolupracuje. Poslední poděkování pak patří dětem a jejich rodičům, díky nimž se sborový zpěv šíří Novým Jičínem a jeho okolím již dlouhých 56 let. Nezbývá než si navzájem popřát do dalších let, ať je nám stále do zpěvu.

Josef Zajíček, sbormistr