Aby akce měla co největší efekt a přínos, sběrači se rozdělili na startu na raškovickém parkovišti "U Bobra" do 4 skupinek, kdy dvě skupinky vyrazily po obou březích řeky Morávky směr Vyšní Lhoty a pak uhnuly na žlutou turistickou značku směr Prašivá.

Uklízelo se tak tedy podél řeky na území Raškovic, později pak Vyšních Lhot. Druhé dvě skupinky se vydaly opačným směrem a to po modré turistické značce směrem na Prašivou, kdy po trase se také několikrát rozdělily a zase spojily, aby tak posbíraly odpadky na co nejvíce cestičkách, a to i podél řeky Morávky směr Pražmo.

Na Prašivé se letos poprvé uklízely odpadky.Zdroj: Martin Stiller

Nadšení dětí i dospělých pro tuto aktivitu bylo veliké a podařilo se posbírat až překvapivě velké množství odpadu, který byl pak vytříděn u chaty Prašivá a bude odvezen chatařem k recyklaci.



Nalezeno bylo několik zajímavých "exponátů" - penumatika, sklínka plná plnotučné hořčice, plná plechovka od coca-coly, dětská plavací destička apod. Samozřejmě nějčastějšími odpadky byly různé igelitové obaly, PET láhve a hlavně papírové kapesníčky.

Tímto článkem bychom rádi vyzvali všechny návštěvníky hor, aby si věškeré odpadky nosili s sebou domů, případně průběžně, co v lese najdou, s sebou přibrali a odnesli do popelnic a odpadkových košů k tomu určených. Jedině tak zůstane naše společná příroda krásná a čistá.



Velké poděkování za účast na této akci a pomoc s organizací patří Michalovi Chýlkovi a všem jeho malým i velkým parťákům z Lesní školy Hnízdo.

Martin Stiller a Lesní škola Hnízdo