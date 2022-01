Neskutečná energie předávána z pódia do publika při závěrečném přídavku vygradovala v bouřlivé ovace publika a potlesk ve stoje. Součástí tohoto koncertu bylo také tradiční losování výroční zážitkové ceny pro jednoho z abonentů, který získal vstupenky do jednoho z brněnských divadel a řadu dalších benefitů.

Koncert měl být původně uveden před Vánocemi bohužel z důvodu nemoci jednoho z účinkujících bylo nutné najít nejbližší možný náhradní termín. To se naštěstí podařilo a na začátku ledna tak mohla být slavnostně ukončena již devátá koncertní sezóna. V rámci programu pomáháme talentům tentokrát slavnostní koncert zahájila kapela Hyacintová prkna. Diváci tak měli možnost vidět a slyšet další mladé talentované muzikanty ze Základní umělecké školy ve Frenštátě pod Radhoštěm, kteří zkouší pod taktovkou Martina Kociána. Ten tentokrát usedl za klávesy, na kytaru hrál Jan Ondřejka, na basovou kytaru Matyáš Jílek, za bicí usedla Anežka Dudková a skladbu Pumped up kicks od Foster The People v aranži Hyacintových prken zazpívala Gabriela Káňová.

Po tomto úvodním vystoupení už ale na diváky čekal hlavní program v podání The Cello Boys. Dva violoncellisté Ladislav Mariaš a Zachar Fedorov a Jakub Kočí, který usedl za bicí se frenštátskému publiku představili úplně poprvé. Sametový tón obou nástrojů sváděl hudební souboj s rockovými bicími a výsledkem byla úžasná virtuozní show. Mimo aranží skladeb známých kapel si diváci mohli poslechnout také tři autorské skladby The Cello Boys, které vznikly v době kdy nebylo možné koncertovat a hrát. Názvy skladeb, Quarantine, La Abuela a Depression, tak korespondovaly s tím, co zrovna autoři prožívali a co se kolem nás všech dělo a děje.

"Bylo to asi největší hudební vybočení od začátku konání abonentních cyklů," zhodnotil vystoupení Jiří Jahoda, dramaturg frenštátských abonentních koncertů. "Připadala jsem si chvilkami jak v rockové aréně v rozvášněném davu posluchačů. Bylo to jedním slovem famózní," svěřila se pořadatelům jedna z posluchaček. Také samotní umělci po skončení koncertu nešetřili chválou nejen na skvělé publikum, ale i na krásné prostory a vynikající akustiku velkého sálu.

K závěrečnému koncertu každé abonentní sezóny patří tradiční losování výroční ceny, která je speciálním bonusem pro všechny držitele abonentek. Zatímco na každém z koncertů je vylosován jeden abonent, který získává večeři pro dvě osoby na Hotelu Troyer v Trojanovicích, tak na závěrečném koncertu sezony se navíc losuje velká výroční cena. Ta obsahuje kulturní zážitek od spolu pořádající agentury GlobArt, dále zapůjčení vozu značky Renault od společnosti Bono Auto s plnou nádrží, láhev italského vína z vinotéky Storica Enotria a květinu ze síně květin Gallery. Letos padl los na šťastnou výherkyni, která je součástí těchto koncertů už devátou sezónu. V rámci zážitkové ceny získala kulturní zážitek dle vlastního výběru pro dvě osoby v jednom z brněnských divadel.

Frenštátský koncertní cyklus v letošním roce vstupuje do neuvěřitelné desáté sezóny, ve které se posluchačům představí 18. ledna 2022 se svým koncertem nazvaným "Muzikál moje láska" Leona Machálková s kapelou a také hostem, kterým bude muzikálový zpěvák Radim Schwab. 15. března 2022 se diváci mohou těšit na hudebníky světového renomé houslového virtuóza Ivana Ženatého a fenomenálního pianistu Igora Ardaševa. Květen bude patřit pianistovi hvězd Petru Maláskovi a šansoniérce Janě Musilové. Renomované Moravské klavírní trio vystoupí 20. září 2022 se svým sólovým koncertem a závěr sezóny 2022 bude patřit hudebnímu uskupení Cimballica. Abonentní cyklus připravuje Městské kulturní středisko ve Frenštátě pod Radhoštěm společně s uměleckou agenturou GlobArt z Brna a dalšími partnery, díky kterým poskytuje svým předplatitelům řadu zajímavých výhod a bonusů. Zájemci o abonmá mají až do prvního zahajovacího koncertu možnost zakoupit si své předplatné a to ve frenštátském Turistickém informačním centru.

V závěru bychom rádi poděkovali všem divákům, kteří s námi zůstali i přes veškeré překážky této doby a popřáli jim vše nejlepší do nového roku. Přáli bychom si, abychom se mohli i nadále a bez podmínek společně setkávat nejen na kulturních akcích.

Zuzana Kalinová

