Nejlépe guláš podlévali nebo spíše zalévali členové týmu Volejbalisté a možná i proto měli uvařeno jako poslední, což je mohlo stát lepší umístění. Podle mnoha návštěvníků jej měli fakt výborný. Speciální ocenění by měli dostat Indiáni, neboť měli stánek od osmé hodiny ranní a po cely den na přímém slunci, i přesto vydrželi a nakonec brali stříbrné pořadí. Nejvíce prodaného guláše měl tým Jocar, něco přes 100 litru, nakonec to nestačilo a skončili těsně pod stupni vítězů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.