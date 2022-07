GALERIE: Tajemství z války. V podzemí u Kvildy vyráběli Němci díly na stíhačky

Osada Františkov nedaleko Kvildy na Šumavě ukrývá velké tajemství. Má tu být podzemní továrna, ve které za druhé světové války Němci montovali kabiny do proudové stíhačky Messerschmitt. Podívejte se do míst, kde se psala historie. Za poskytnutí fotek do galerie děkujeme Václavu Vostradovskému. Nutno upozornit, že snímky jsou archivní a areál je dnes v soukromých rukou a veřejnosti nepřístupný.

U Františkova měla být pobočka zbrojovky Messerschmitt. | Foto: Z archivu Václava Vostradovského